C1: le FC Barcelone corrige Dortmund et se rapproche des demi-finales

Les Barcelonais Robert Lewandowski (à gauche), Yamine Lamal, Jules Koundé et leurs coéquipiers se congratulent après avoir marqué contre Dortmund en quart de finale aller de C1 le 9 avril 2025 à Barcelone

Porté par son irrésistible trident offensif, Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski, tous décisifs, le FC Barcelone a fait mercredi un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en corrigeant le Borussia Dortmund (4-0) en quart de finale aller.

Le Barça, qui se devait de prendre l'avantage sur sa pelouse du stade olympique de Montjuic pour arriver en bonne position au retour au Westfalenstadion, a même fait mieux que cela. Il a signé un nouveau festival offensif avec la manière, grâce à des buts du brésilien Raphinha (25e), de l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (48e, 67e), et du prodige Lamine Yamal (77e).

Le géant catalan, plus que jamais en course pour un potentiel quadruplé (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) en fin de saison, a confirmé son statut de favori à la victoire finale, et se présentera mardi face au mythique "Mur jaune" du Borussia avec un écart quasiment insurmontable.

Le quintuple vainqueur de la C1, qui tente depuis plusieurs années de retrouver sa place parmi les grands d'Europe, est tout proche de rejoindre le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis... 2019.

L'attaquant du Barça Robert Lewandowski (au centre-droit) après avoir marqué son second but de la soirée contre son ancienne équipe du BVB en quart de finale aller de C1 le 9 avril 2025 à Barcelone en Espagne AFP

Porté à l'époque par le génie argentin Lionel Messi, le Barça, alors dans une position similaire (victoire 3-0 à l'aller) avait coulé au retour à Anfield face à Liverpool (4-0), dans ce qui fut l'une des pires humiliations de l'histoire du club.

Lewandowski confirme son statut de bête noire

Difficile cependant d'imaginer un effondrement similaire cette année, tant les hommes d'Hansi Flick, toujours invaincus en 2025 (19 victoires, 4 nuls), semblent maîtriser leur sujet, et capables de terrasser n'importe quel adversaire.

La soirée n'a cependant pas été si tranquille que le score le laisse présager pour les Blaugranas, mis en difficulté en fin de première période par le vice-champion d'Europe 2024, avant de gérer leur avance et de sceller logiquement leur succès.

Emmenés par leur prodige Lamine Yamal, 17 ans, toujours aussi inarrêtable sur son aile droite, les Catalans ont imposé d'entrée une pression étouffante sur le but adverse, mais ne sont pas parvenus à tromper la vigilance du gardien suisse Gregor Kobel (5e, 7e).

Le Barcelonais Lamine Yamal en action lors du quart de finale aller contre Dortmund le 9 avril 2025 à Barcelone en Espagne AFP

Ils ont ensuite trouvé la faille lors d'une combinaison sur coup franc, conclue en taclant sur la ligne par Raphinha (25e, 1-0), qui a conforté sa place de meilleur buteur de la compétition avec une douzième réalisation en onze matches, avant de voir les Allemands tenter leur chance, sans réussite, à l'image de l'ancien Rennais Serhou Guirassy, trop maladroit dans le dernier geste.

Revenus des vestiaires avec de bonnes intentions, les hommes de Niko Kovac ont vu leurs espoirs douchés en seconde période par leur ex-buteur Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (48e, 67e) pour confirmer un peu plus son statut de bête noire du Borussia, avec un total de 29 buts en 28 matches inscrits face à son ancienne équipe.

Lancé dans la profondeur par son compère Raphinha, Yamal, pas rassasié malgré son implication sur les 10e et 11e réalisations de "Lewy", est allé tromper Kobel d'un pointu astucieux (77e) pour rapprocher un peu plus les siens des demi-finales.

Et confirmer, aussi, le retour au sommet du club catalan, qui semble tout proche de redevenir grand.