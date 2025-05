C1: Le Paris SG à un pas de la finale, suspense total entre l'Inter et Barcelone

Fort de sa victoire 1-0 sur la pelouse d'Arsenal, le PSG est tout proche de s'offrir devant son public la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, mercredi au Parc des Princes, l'autre demi-finale retour étant beaucoup plus indécise entre l'Inter et Barcelone, mardi à Milan, après le 3-3 de l'aller.

. Le PSG en position de force

Malgré l'incertitude autour de la présence du buteur de l'aller, Ousmane Dembélé, le PSG a les cartes en main pour atteindre sa deuxième finale de C1 après celle perdue contre le Bayern Munich (1-0) en 2020.

Sûr de sa force collective, l'entraîneur Luis Enrique assure que son équipe sera équilibrée même sans son meilleur buteur et perforateur, 33 buts et 12 passes décisives en 45 matches avec le PSG cette saison.

Et une bonne surprise reste possible, si le champion du monde 2018 est remis à temps de son étirement musculaire des ischio-jambiers.

Paris, déjà assuré du titre de champion, vient de perdre coup sur coup ses deux derniers matches de Ligue 1 mais reste favori après sa prestation à l'Emirates stadium où il a bien maîtrisé les "Gunners" et où son gardien Gianluigi Donnarumma a su sortir des parades décisives quand il le fallait.

Si le PSG s'est incliné samedi à Strasbourg avec une équipe largement remaniée, Arsenal a fait de même à domicile contre Bournemouth (2-1) mais avec son onze-type.

Le milieu d'Arsenal Thomas Partey, lors du match de Premier League perdu contre Bournemouth (2-1), le 3 mai 2025 à l'Emirates Stadium de Londres AFP

Le titre est toutefois déjà perdu pour les Gunners, devancés par Liverpool, et l'important pour l'entraîneur Mikel Arteta est d'avoir récupéré son véritable gestionnaire du rythme au milieu de terrain, le Ghanéen Thomas Partey, de retour de blessure.

Arsenal aussi rêve d'une deuxième finale de Ligue des champions, après celle perdue en 2006 au Stade de France par la génération Thierry Henry guidée par Arsène Wenger contre le Barça de Ronaldinho et Samuel Eto'o (2-1).

. Inter-Barça très ouvert

Pour revenir en finale dix ans après le triomphe de Lionel Messi-Neymar-Luis Suarez contre la Juventus (3-1), le Barça doit battre l'Inter, qui lui a donné du fil à retordre au stade Olympique dans une superbe manche aller fleurie de buts de légende, de la talonnade de Marcus Thuram à l'action solitaire de Lamine Yamal.

L'attaquant argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez (en haut au centre), blessé, assiste au match de Serie A contre l'Hellas Verona FC, le 3 mai 2025 au stade San Siro AFP

La défense intériste, longtemps quasiment invincible en Ligue des champions, a cédé trois fois, mais la vitesse diabolique des "Nerazzurri" sur les contres a beaucoup gêné les "Blaugranas" à l'aller.

Des quatre demi-finalistes, l'équipe de Simone Inzaghi est celle qui a le plus récemment joué une finale de Ligue des champions, perdue en 2023 contre Manchester City (1-0) avec la même ossature.

Les Intéristes redoutent d'être privés de leur capitaine et meilleur joueur Lautaro Martinez, touché à la cuisse gauche et sorti à la pause à l'aller, mais sa situation avance favorablement et le champion du monde argentin pourrait finalement tenir sa place.

Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal lors de la victoire en Liga à Valladolid (3-1), le 3 mai 2025 AFP

L'Inter espère aussi retrouver son défenseur Benjamin Pavard, absent à Barcelone et encore incertain.

Le Barça lui récupère son meilleur buteur Robert Lewandowski, touché à la cuisse gauche et qui a manqué le match aller.

L'équipe d'Hansi Flick compte notamment sur les étincelles de son génie Yamal, pas encore 18 ans, et sur son élan. Elle vient de remporter la finale de la Coupe du Roi contre son vieil ennemi le Real Madrid (3-2 a.p.), qu'elle retrouve dimanche en Liga, et file vers le titre de champion d'Espagne.

L'Inter en revanche cale un peu en Serie A, où il a été doublé en tête par le Napoli après deux défaites de rang. Mais il est intraitable en C1.

Programme

Mardi

(21h00) Inter Milan (ITA) - FC Barcelone (ESP)

(aller: 3-3)

Mercredi

(21h00) Paris SG (FRA) - Arsenal (ENG)

(aller: 1-0 pour le PSG)