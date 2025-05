C1: le PSG espère le retour d'Ousmane Dembélé pour faire mal à Arsenal

Sorti blessé lors de la victoire du Paris SG à Londres mardi dernier (1-0), Ousmane Dembélé pourrait, selon la tendance annoncée par le club, tenir sa place mercredi pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal (21h00).

En ce début de semaine, c'est motus et bouche cousue côté club, par prudence ou pour laisser Arsenal dans le flou. Aucune image de la séance collective, lundi matin, n'a été diffusée sur les réseaux sociaux du PSG. Selon L'Equipe, l'attaquant devait y reprendre l'entraînement, en vue d'une participation au match de mercredi.

Dembélé n'était pas du voyage à Strasbourg samedi en Ligue 1 (défaite 2-1) et fait l'objet de toute l'attention du staff médical parisien.

Mardi dernier, sa sortie à la 70e minute de la demi-finale aller avait été aussi soudaine qu'incomprise, alors que le PSG tentait de tenir le score après son but d'une reprise habile dès la 4e minute.

Sur le visage du Parisien, le mélange de grimaces et de demi-sourires n'annonçait pas de grosse blessure synonyme d'absence longue durée.

Ousmane Dembélé (g) à la lutte avec Mikel Merino d'Arsenal durant la demi-finale aller de Ligue des champions remportée par le Paris SG 1-0, le 29 avril 2025 à l'Emirates Stadium de Londres AFP/Archives

Le "doute" sur sa participation au retour, évoqué par l'entraîneur Luis Enrique, a rapidement été tempéré. "J'ai senti un truc mais ça va", avait lâché Dembélé lui-même en montant dans le bus à Londres. Un communiqué du club vendredi annonçait le diagnostic: "étirement musculaire des ischio-jambiers", et se voulait rassurant: "Sa situation évolue favorablement."

Intenable

Contrairement aux années précédentes, lorsque le club à l'approche des échéances du printemps tremblait au moindre pépin physique d'un Neymar ou d'un Marco Verratti, la sérénité domine depuis le retour de Londres. Le club vise pourtant, mercredi, l'accession à la finale d'une compétition qui l'obsède depuis le rachat par le Qatar en 2011.

Le résultat obtenu à l'Emirates Stadium, excellent au regard de la défaite sèche concédée sur la même pelouse le 1er octobre en phase de ligue (2-0), et plus globalement une deuxième moitié de saison euphorique avec notamment l'élimination de Liverpool en huitièmes de finale, expliquent cette tranquillité.

Et pourtant, malgré les dires d'un Luis Enrique toujours soucieux de célébrer l'équipe plutôt qu'une individualité, le PSG dépend en partie du rendement de Dembélé, longtemps intenable en 2025.

L'ailier a inscrit 28 buts depuis son replacement en numéro 9 par Luis Enrique, en décembre. Aucun attaquant n'a fait mieux en Europe sur la même période, d'autant qu'en comptant les passes décisives, Dembélé atteint cette saison les 45 gestes décisifs avec le PSG. A sa panoplie de dribbleur et passeur, Ousmane Dembélé a ajouté un instinct de buteur qui a surpassé toutes les attentes.

Et contre Arsenal à l'Emirates, au-delà de son but, il y a eu les efforts incessants au pressing ou les décrochages depuis la pointe pour construire le jeu.

Quelles alternatives ?

Même remis, Ousmane Dembélé pourra-t-il être titulaire? La question est d'autant plus pressante que les alternatives ne sont pas bien convaincantes. Aucun joueur n'a excellé comme lui à ce poste de "faux neuf" prôné par Luis Enrique.

Gonçalo Ramos a davantage un profil d'avant-centre à l'ancienne, qui joue en une ou deux touches.

Bradley Barcola, remisé sur le banc depuis l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver et la montée en puissance de Désiré Doué, est surtout un bon ailier, comme il l'a montré à Strasbourg samedi avec son but sur un déboulé côté gauche. Il n'a quasi aucune référence au poste de neuf. Doué ou Lee Kang-in enfin n'ont pas non plus convaincu dans ce registre.

Plus généralement, le PSG espère retrouver celui qui est devenu son leader cette saison après le départ de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé avait annoncé son intention de prendre de nouvelles responsabilités, et il a jusque-là joint le geste à la parole. Et encore mercredi?