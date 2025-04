C1: Le PSG et Arsenal "se ressemblent", assure Luis Enrique

Luis Enrique, l'entraineur du PSG, a affirmé lundi avant la demi-finale aller de Ligue des champions que son effectif était "meilleur" qu'en octobre lors de la défaite (2-0) contre Arsenal, une équipe qui "ressemble" à Paris.

Question: Vous avez rencontré en octobre Arsenal, qu'est ce qui a changé depuis cette défaite (2-0)?

Réponse: "C'était il y a sept ou huit mois. J'ai revu le match. Nous sommes une bien meilleure équipe aujourd'hui. Nous avons eu une phase de ligue très intense, avec beaucoup de matches qui auraient pu être des finales. C'est quelque chose qui était risqué mais ça nous a porté, même quand c'était très dur. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une voie pour foncer vers la finale".

Q: Comment décririez-vous le jeu d'Arsenal?

R: "Arsenal et le PSG se ressemblent. Une équipe capable d'attaquer et de défendre tous ensemble, des individualités de haut niveau comme nous sans en être dépendantes. Est-ce qu'Arsenal est la meilleure équipe que nous avons rencontré ? Je ne sais pas, dur à dire. En tout cas c'est l'une des meilleures équipes européennes, c'est sûr, nous aussi (...). Je ne parle ni bien ni mal de l'adversaire. Enfin, c'est l'une des meilleures équipes européennes, ils font un travail remarquable avec leur coach depuis plusieurs années. On a tous mérité d'être là. Mon équipe me plaît le plus, c'est pour cela que je suis ici. Certains aimeront davantage Paris, d'autres Arsenal, cela fait partie de la vie".

Q: Le PSG traverse une période moins faste depuis quelques matches notamment avec la défaite vendredi contre Nice (3-1), est-ce que cela vous inquiète avant le choc contre Arsenal?

R: (agacé) "Cela ne me préoccupe pas (...). L'état d'esprit est exceptionnel. Le plus triste du groupe, c'est moi, donc imaginez comment se sentent les autres... Vous pouvez me poser des questions parfois négatives, je ne crains rien. Je sens quelque chose de négatif dans le climat actuel, oui, mais je peux me tromper".

Q: Vous qui voulez écrire l'histoire et remporter la Ligue des champions avec Paris, est-ce une pression en plus?

R: "L'objectif est difficile à atteindre. Cette pression ne nous étouffe pas pour autant, on est ambitieux. Quand on dit marquer l'histoire, on parle de faire quelque chose que personne n'a fait avant nous. L'équipe a beaucoup de confiance, parfois on est moins brillant mais cela fait partie de la vie. Sur mes jours de repos, j'ai vu que les gens transmettent du positif, veulent voir de belles prestations. Le PSG n'a jamais gagné la C1 mais Arsenal non plus. Il ne faut pas que ça nous empêche de performer au plus haut niveau, on doit avoir cela en tête mais être concentrés sur ce que l'on a à faire (...). L'objectif est de passer une étape supplémentaire après être arrivé au même stade de la compétition que l'année dernière".

Q: Arsenal est très performant sur coup de pieds arrêtés, est-ce un secteur de jeu que vous travaillez?

R: (agacé) "On travaille tous les aspects du jeu, y compris les coups de pied arrêtés, sinon comment crois-tu qu'on m'aurait donné ma licence d'entraîneur?"

Q: Vous avez rencontré plusieurs clubs anglais (Liverpool, Aston Villa), est-ce que cela peut vous aider?

"La victoire contre Liverpool, en termes de confiance, a été très positive pour nous, mais chaque match est différent et on le sait bien. Tout le monde parle de la Premier League comme du meilleur championnat du monde. Je ne sais pas si je suis d'accord avec cela ou non. Cela n'a pas d'importance. Je peux dire que oui ou non, tout le monde va me critiquer quoi qu'il en soit."

Propos recueillis en conférence de presse.