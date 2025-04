C1: le PSG prêt à livrer un gros combat à Villa Park pour décrocher sa qualification

Vainqueur à l'aller (3-1), le Paris SG s'attend à souffrir, mardi au match retour contre Aston Villa (21h00) dans un stade anglais enfiévré, afin de décrocher sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions.

"Ne pas garder le score": l'attaquant Ousmane Dembélé a livré l'état d'esprit de l'équipe à la veille de ce rendez-vous décisif. La qualification aux dépens de Liverpool, à Anfield, au tour précédent, à l'issue d'un match d'anthologie, ni même les deux buts d'avance mercredi dernier au Parc des Princes, ne garantissent pas la suite.

Les Villans "peuvent vite marquer", "dans un match risqué et incertain" où ils "défendront plus haut" et "récupèreront le ballon plus près de nos cages", a anticipé de son côté l'entraîneur Luis Enrique.

Vue aérienne du Villa Park, stade de l'Aston Villa FC, à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 14 avril 2025 AFP

Séduisant une fois de plus dans le jeu, mercredi dernier, le PSG ne doit pas se reposer sur ses lauriers et même plutôt poser sur sa tête une couronne d'épines afin d'être dans le bon état d'esprit. "Rien n'est joué, on s'attend à souffrir, et si on est prêts à souffrir ça veut dire qu'on est prêts à gagner", a estimé Luis Enrique, manière de reformuler son exigence de toujours.

Mais au-delà de la posture, les faits sont là, menaçants: poussé par son public bouillant, Aston Villa n'a perdu que deux matches cette année dans son antre. Un match nul ferait donc le bonheur des Parisiens, même si leur philosophie cette saison est d'imposer leur style de jeu total, asphyxiant de possession et de pressing, à l'adversaire.

machine à buts

"Comme d'habitude on sait que ça va être une grosse ambiance, comme à Newcastle ou Liverpool, mais 2.000 supporters parisiens vont venir. On va faire abstraction de l'ambiance et rester focalisés sur le match", a promis Dembélé.

Le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain Désiré Doue célèbre le premier but de son équipe lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa au Parc des Princes à Paris, le 9 avril 2025 AFP/Archives

Désormais machine à buts, avec 24 réalisations lors des 21 derniers matches, le numéro 10 a assuré qu'il "signerait tout de suite pour les mêmes buteurs qu'à l'aller", à savoir Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes. Il avait fallu ces trois beaux buts, les deux premiers sur des exploits individuels, pour fissurer la défense bien organisée de l'équipe d'Unai Emery.

Le coach basque, ancien du PSG, s'est d'ailleurs juré de donner du fil à retordre aux Parisiens: "J'ai l'expérience des retournements de situations, que ce soit positif ou négatif. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Nous voulons écrire l'histoire d'Aston Villa".

"Si nous faisons de bonnes choses sur le terrain, tactiquement et individuellement, les supporters vont augmenter notre énergie et vont beaucoup nous aider", a espéré le technicien.

Pour l'attaquant Morgan Rogers, "il y a une grande confiance dans le vestiaire. Je sais que la plupart des gens nous considèrent éliminés mais au match aller, nous avons donné une bonne image de nous-mêmes".

Retrouvailles

Pour autant, Luis Enrique a enjoint ses joueurs à ne pas se laisser impressionner et au contraire, de puiser dans l'énergie de la soirée: "C'est toujours un plaisir d'être compétitif dans un stade chargé d'histoire. On adore jouer au foot, nos joueurs sont habitués à des stades variés. On espère surtout que ce sera un grand match. Ce ne sera pas un problème mais une motivation."

L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain Luis Enrique (centre) s'entretient avec le milieu de terrain portugais Vitinha lors d'une séance d'entraînement à Villa Park à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 14 avril 2025 AFP

Le PSG postule à une deuxième demi-finale en deux ans, pour valider la bonne forme des derniers mois, jalonnée de succès marquants contre Manchester City (4-2) ou Liverpool (0-1, 1-0, qualification aux tirs aux buts).

S'il valide son billet, il pourrait avoir affaire à une autre équipe anglaise, Arsenal qui est en ballotage favorable après sa victoire 3-0 contre le Real Madrid, et lui avait administré une leçon en début de saison (2-0 à l'Emirates stadium). A moins que le Real Madrid de Kylian Mbappé ne renverse la situation. Ce serait alors un autre type de retrouvailles entre le club et son ancien joueur, en conflit financier et juridique.