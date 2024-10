C1: le Real Madrid retrouve Dortmund, Mbappé toujours sous pression

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé célèbre un but contre le Celta Vigo, le 19 octobre 2024 à Vigo.

Battu lors de la deuxième journée à Lille (1-0) après 36 matchs sans défaite, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, accueille mardi le Borussia Dortmund pour une réédition de la finale de la dernière Ligue des champions où Kylian Mbappé tentera à nouveau de faire oublier ses affaires extrasportives.

Au coeur d'une tempête médiatique depuis l'ouverture, selon la presse suédoise, d'une enquête pour viol à son encontre après son récent voyage à Stockholm, la star du football français a brillé ce week-end pour son retour sur les terrains.

D'une frappe limpide, pied droit fermé, des vingts mètres, Mbappé a rappelé qu'il était de cette catégorie de joueurs qui font basculer les matchs en une action, menant le Real vers un succès étriqué sur la pelouse du Celta Vigo (2-1), et ce malgré l'accumulation de polémiques.

L'attaquant français, dont tous les faits et gestes sont scrutés et interprétés depuis son éclosion précoce au plus haut niveau, a bien sûr connu d'autres affaires extrasportives (faux départ du PSG, mise à l'écart, litige financier...), mais sans jamais mettre un frein à sa carrière.

Au vu de la gravité des faits rapportés par la presse suédoise, les questions étaient pourtant nombreuses dans la capitale espagnole sur l'état du capitaine de l'équipe de France, pas convoqué avec les Bleus pour se remettre de sa gêne musculaire à la cuisse gauche et réaliser le travail physique qu'il n'a pas pu faire avant le début de la saison.

"Fake news"

Son entraîneur Carlo Ancelotti a tenté de les évacuer, estimant que le N.9 merengue avait "profité de cette pause pour améliorer sa condition physique" et ne semblait "pas affecté du tout" par ces accusations portées par plusieurs médias suédois et largement reprises dans la presse internationale, qualifiées de "fake news" par le joueur.

Un constat pour l'instant validé par la performance du buteur français, auteur de sa sixième réalisation en neuf rencontres de Liga samedi, sa neuvième toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Espagne cet été après sept ans au PSG.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé lors d'un entraînement à Valdebebas le 21 octobre 2024 avant le match contre Dortmund en Ligue des champions. AFP

En quête de gloire et de trophées, l'attaquant de 25 ans, venu renforcer le géant madrilène aux 15 Ligues des champions, se sait désormais particulièrement attendu sur la scène européenne, celle où il est venu pour briller.

Diminué à Lille, où son équipe a chuté pour la première fois depuis le mois de janvier, Mbappé n'avait pas pu jouer les sauveurs malgré son entrée en jeu en seconde période.

Le voici maintenant à l'aube d'une semaine décisive, avec les deux chocs les plus importants de son début d'aventure madrilène, face à Dortmund, mercredi, et son grand rival le FC Barcelone en Liga samedi.

Le Borussia, qui a changé de visages avec l'arrivée sur le banc de Nuri Sahin, ancien joueur du club adulé par le public et de l'ancien buteur rennais Serhou Guirassy, auteur de sept buts sur ses sept premières rencontres avec son nouveau club, a parfaitement débuté sa campagne avec deux succès face à Bruges (3-0) et le Celtic Glasgow (7-1).

Pour l'instant en tête du classement unifié de cette C1 nouvelle formule, le club allemand va tenter, comme en finale à Wembley (2-0) l'an dernier, de bousculer le Roi d'Europe, pour s'y maintenir. En espérant un meilleur sort.