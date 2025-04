C1: le rêve de triplé pulvérisé, la saison de l'Inter peut virer au cauchemar

Il y a une semaine encore l'Inter Milan rêvait d'un incroyable triplé, mais les Nerazzurri viennent d'enchaîner trois défaites et ont le moral dans les chaussettes avant leur demi-finale aller de Ligue des champions contre le Barça mercredi (21h00).

Il y a, à n'en pas douter, contexte plus favorable pour préparer son duel contre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, équipes d'Europe: l'Inter a implosé au pire des moments et de ses trois chances de titre, il n'en reste plus qu'une et... demie.

L'équipe de Simone Inzaghi ne remportera pas la Coupe d'Italie: elle a été humiliée par l'AC Milan (3-0 en demi-finale retour) qui lui a infligé une troisième défaite (pour deux nuls) en cinq derbys disputés depuis août.

Le capitaine de l'Inter Milan Lautaro Martinez après la défaite contre l'AS Rome (1-0) le 27 avril 2025 à San Siro AFP/Archives

Lautaro Martinez et ses coéquipiers ont ensuite fortement compromis leurs chances de conserver leur titre de champion d'Italie: battus tour à tour à Bologne (1-0) et à domicile par la Roma (1-0), ils ont abandonné la première place de la Serie A à Naples qui dispose de trois points d'avance à quatre journées du terme de la saison.

Il ne leur reste donc plus que la Ligue des champions, une compétition que l'Inter, finaliste de l'édition 2023 (défaite 1-0 contre Manchester City), n'a plus remporté depuis 2010, année où sous la conduite de José Mourinho, le club lombard avait réalisé le triplé Championnat-Coupe-C1, inédit et toujours unique dans l'histoire du football italien.

Avant d'aborder la première manche, les Nerazzurri sont dans une mauvaise dynamique: pour la première fois depuis qu'ils sont entraînés par Inzaghi, en poste depuis 2021, ils ont enchaîné trois défaites de suite, trois matches sans marquer un but et neuf rencontres en encaissant au moins un but.

Forfait de Pavard, Thuram de retour ?

Mais le technicien italien reste positif: "ce sont des défaites qui font mal, on n'est pas habitués à perdre trois fois de suite, mais on ne va pas remettre en cause nos principes, on va repartir de l'avant en jouant ensemble comme on l'a toujours fait", a martelé Inzaghi dès dimanche soir.

Son optimisme a sans doute pris un coup lorsque le forfait de Benjamin Pavard, blessé à la cheville gauche, lui a été confirmé lundi.

Mais plus que sa défense ou encore l'état de fatigue physique et mentale de son équipe qui a déjà disputé 52 matches, ce qui inquiéte Inzaghi et les tifosi intéristes est l'inefficacité des attaquants en l'absence de Marcus Thuram.

Touché à une cuisse, l'avant-centre des Bleus a manqué les trois derniers matches, tous perdus par l'Inter.

Thuram, 17 buts cette saison, est devenu quasiment indispensable. Quand il joue, l'Inter marque en moyenne 2,3 buts et empoche 2,2 points par match. Quand il ne joue pas, cela chute à 0,3 but et un point par match !

Mais "Tikus", remplacé sans succès par Mehdi Taremi, Marko Arnautovic ou Joaquin Correa qui ne figure pas parmi les joueurs inscrits pour la Ligue des champions, pourrait débuter la demi-finale retour.

L'entraîneur italien de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, pendant le match de Serie A contre l'AS Roma, à Milan, le 27 avril 2025 AFP

Une décision définitive sera prise mercredi matin. Avec son retour et celui de Denzel Dumfries, absent un mois, l'Inter espére contrarier le Barça.

"En 2023 aussi, beaucoup doutaient de douter de nous et on était arrivés en finale", a rappelé Inzaghi la semaine dernière.