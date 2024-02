C1: le trident Mbappé-Dembélé-Barcola à la conquête de l'Europe

Le trident offensif formé par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, l'une des grandes satisfactions au Paris SG depuis son apparition en novembre, doit désormais prouver qu'il peut faire mal au plus haut niveau européen, mercredi contre la Real Sociedad (21h00/20h00 GMT).

C'est une véritable trouvaille de l'entraîneur Luis Enrique. Arrivé sur le banc parisien l'été dernier, l'Espagnol avait en première partie de saison tenté d'associer Kylian Mbappé, dans son rôle habituel d'ailier gauche, à Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos en position d'avant-centre.

Mais ces deux derniers ont peiné à convaincre dans le jeu ainsi qu'au plan statistique. La superstar Mbappé marquait l'écrasante majorité des buts au sein de l'attaque, ce qui avait le gros désavantage d'en faire une cible évidente au marquage pour les défenses adverses.

Luis Enrique a donc veillé à mettre son cannonier en chef au poste qui voit passer en théorie le plus d'occasions de but, celui de 9. Et l'a flanqué de Bradley Barcola sur le côté gauche. Arrivé de Lyon l'été dernier, ce jeune talent de 21 ans avait encore beaucoup à prouver et ne partait pas pour être titulaire.

Mais il a séduit le coach par sa percussion, sa qualité de dribble et sa capacité à amener des occasions de but, incarnant une forme d'équivalent, sur le côté gauche, d'Ousmane Dembélé.

Celui-ci n'a jamais été remis en cause dans son rôle de dynamiteur: “C’est l’un des joueurs les plus constants et réguliers. Il peut déborder, faire des passes décisives, nous aider en défense, créer de l’espace. C’est l’une des meilleures recrues de la saison et un joueur vital pour nous", a expliqué Luis Enrique.

Bradley le "magnifique"

L'attaquant du PSG Bradley Barcola chaloupe entre deux défenseurs de Lens en Ligue 1 le 14 janvier 2024 au stade Bollaert à Lens AFP/Archives

Concernant Barcola, le déclic s'est semble-t-il produit, dans la tête de Luis Enrique, lors du match à domicile contre Newcastle en phase de groupes de Ligue des champions (1-1) le 28 novembre.

Il est entré à la place de Kolo Muani, mais placé à gauche tandis que Mbappé était décalé dans l'axe. Et l'entraîneur a dit retenir la multitude d'occasions de but qu'il a amené plutôt que ses ratés à la finition.

Une décision salutaire au vu de l'association réussie qui en a résulté avec Mbappé au cours de plusieurs rencontres. Contre l'autre équipe française à avoir évolué en Ligue des champions cette saison, Lens, le 14 janvier (2-0), le trident s'était montré ravageur.

Barcola avait fait taire les sceptiques en inscrivant un but important, son deuxième de la saison, et en étant à l'origine de l'exclusion de Jonathan Gradit. "J'ai trouvé Bradley magnifique. Il a été très bon dans les un contre un, dans la finalisation des actions, il a été présent en défense également", s'était félicité Luis Enrique.

Mbappé et Dembélé avaient quant à eux combiné pour faire le break en fin de match.

"C'est important d'avoir cette connexion (à trois, NDLR), on l'a de plus en plus, même avec nos milieux de terrain, donc c'est vraiment bien pour les futurs matches", avait confié de son côté Bradley Barcola.

L'autre avantage de ce choix est de placer Mbappé là où sa quasi absence de pressing à la perte du ballon est la moins dommageable à une équipe que Luis Enrique imagine d'un seul bloc.

L'attaquant du Paris SG Ousmane Dembele déborde le milieu de terrain de Lille Nabil Bentaleb en Ligue 1 le 10 février 2024 au Parc des Princes à Paris AFP/Archives

Dans cette phase qui est souvent cruciale en Ligue des champions, Barcola et Dembélé ne rechignent pas à jouer le rôle de première lame défensive et récupèrent leur lot de ballons, comme Dembélé contre Lille samedi pour amener le premier but du PSG (3-1).