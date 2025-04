C1: Lewandowski, une cure de jouvence à confirmer avec le Barça

L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski, qui retrouve une seconde jeunesse sous les ordres d'Hansi Flick, doit confirmer son statut face à son ancien club le Borussia Dortmund, et emmener son équipe dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2019.

A 36 ans, le buteur polonais réalise sa meilleure saison sous le maillot du Barça, qu'il avait rejoint en 2022 pour un dernier défi, avec 38 buts en 44 matches, dont 9 en 10 rencontres en C1, permettant au géant catalan de rêver d'un potentiel quadruplé (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne).

Des statistiques bluffantes pour l'ex-attaquant du Bayern Munich, désormais grandement attendu au moment décisif de la saison, pour maintenir cet espoir en vie, et confirmer le retour du quintuple champion d'Europe parmi les meilleures écuries du continent.

"Beaucoup de gens parlent de mon âge, mais je me sens très bien physiquement et, si l'on regarde mes statistiques, il n'y a pas de différence entre maintenant et il y a quelques années", a récemment estimé Lewandowski sur DAZN.

"Je travaille plus dur que jamais et je veux encore jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années", a-t-il ajouté, en réponse aux interrogations sur sa capacité à gérer l'enchaînement des matches en cette fin de saison surchargée.

L'attaquant du Barça Robert Lewandowski en action contre le défenseur du Betis Marc Bartra dans l'Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelone le 5 avril 2025 en Espagne AFP

Bête noire du "Mur jaune"

Muet au tour précédent face à Benfica, Lewandowski retrouve son ancien club le Borussia Dortmund, où il a explosé aux yeux de l'Europe comme un numéro 9 d'exception et devenu depuis sa proie favorite.

Le Polonais, qui avait notamment mené le Borussia jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2013, avant son départ pour le Bayern, s'est en effet transformé en bête noire pour le "BVB" avec 27 réalisations en 27 rencontres.

La plupart sous les ordres d'Hansi Flick, dont les principes de jeu très offensifs profitent à "Lewy", avec au total 121 buts inscrits en 115 matches au Bayern et au Barça avec l'Allemand comme coach.

Désormais considéré comme l'un des favoris à la victoire finale après l'élimination de Liverpool, le Barça aura plus que jamais besoin de son efficacité devant le but mercredi (21H) au stade olympique de Montjuic, pour se rapprocher des demi-finales et aborder le retour au Westfalenstadion plus sereinement.

Le Borussia, finaliste l'an dernier et tombeur de Lille en huitièmes de finale, avait prouvé en phase de poules qu'il était capable de déranger l'armada de Flick, même s'il s'était finalement incliné (3-2) en fin de match malgré son ambiance volcanique et son célèbre "Mur jaune".

Les Allemands, désormais entraînés par l'ancien monégasque Niko Kovac, seront néanmoins privés de plusieurs éléments clés, dont leur meilleur défenseur Nico Schlotterbeck, et du milieu de terrain autrichien Marcel Sabitzer, blessés, et de l'expérimenté Pascal Gross, suspendu.

Ils placeront leurs espoirs en leur N.9 Serhou Guirassy, auteur de 25 réalisations et 8 passes décisives en 37 matches cette saison, et deuxième meilleur buteur de la compétition avec 10 buts en 12 rencontres de C1, juste derrière le Brésilien Raphinha (11).