C1: Lille à Lisbonne dans la peau du petit face au Sporting

Les Lillois Edon Zhegrova (g) et Jonathan David après un but contre Fenerbahçe en tour préliminaire de Ligue des champions, le 13 août 2024 à Istanbul

Lille, qui reste sur trois défaites d'affilée, lance sa campagne de Ligue des champions par un déplacement difficile à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal mardi (21h00).

Après avoir tant couru après la prestigieuse et si lucrative compétition toute la saison dernière, ratant de peu la qualification directe, puis avoir tremblé jusqu'au bout du barrage d'accession à Prague face au Slavia, les Lillois vont pouvoir goûter aux joutes européennes, leur hymne, leurs étoiles.

Mais le club nordiste ne sera favori de ce premier match au Stade José-Alvalade, loin de là. Les Lillois débarquent dans la capitale portugaise avec dans leurs valises quelques doutes nés de leurs trois dernières rencontres, toutes conclues par des défaites.

Il y a d'abord eu ce match joué à contresens à Prague (défaite 2-1 sans effet sur leur présence en C1). Fébriles mentalement de bout en bout, les Dogues ont vu leur objectif glisser unementre leurs pattes, avant de le rattraper de justesse.

Puis le Losc est tombé à domicile face au Paris SG (3-1), ce qui est loin d'être honteux au vu de la forme du champion en titre et de son effectif bien supérieur. Mais les joueurs de Bruno Genesio ont offert au PSG ce match en commettant trois erreurs défensives coupables.

"Repartir de l'avant"

Pire, ils ont failli vendredi à Saint-Étienne (1-0), pourtant dernier de Ligue 1 avant la rencontre, en jouant une partition inefficace, imprécise, insuffisante.

"J'ai honte", a même dit le président du club Olivier Létang, évoquant des "attitudes inadmissibles" dans un "coup de gueule" surprenant au vu du début de saison tout de même convenable de son club, huitième au classement.

Le gardien de Lille Lucas Chevalier face à Aston Villa en Ligue Europa Conférence, le 18 avril 2024 au stade Pierre-Mauroy AFP

"Ce n'est pas la manière des manières d'arriver ici, concède le gardien Lucas Chevalier. C'est fait. On va s'abattre sur notre sort ? Non, ce n'est que le début de la saison. Les gens ont été surpris et déçus de nous. Il y a cette envie de repartir de l'avant."

Lille arrive donc à Lisbonne dans une dynamique négative, très loin de la forme éclatante de son premier adversaire européen.

En tête du championnat portugais, le Sporting réussit un début de saison canon avec cinq victoires en autant de rencontres, 19 buts marqués et seulement deux encaissés. Les Lisboètes ont frappé un grand coup en remportant le choc contre Porto (2-0) le 31 août.

Gare à Gyökeres

L'attaquant suédois du Sporting Viktor Gyökeres, le 16 septembre 2024 à Lisbonne AFP

Dans cette équipe, un joueur crève l'écran: le buteur suédois Viktor Gyökeres, irrésistible sur la scène nationale. Le joueur de 26 ans a déjà inscrit huit buts en cinq matches, au point où "il est en train de devenir un des meilleurs avant-centres d'Europe" selon Bruno Genesio.

"Le Sporting est favori", selon l'entraîneur, avant d'énumérer ses qualités: "Un entraîneur qui a de l'expérience, qui fait bien jouer son équipe, avec une organisation très précise défensivement et offensivement."

En face, Lille est toujours privé de plusieurs joueurs majeurs, dont le milieu de terrain Hakon Haraldsson, blessé pour plusieurs mois et si précieux dans la création offensive des siens.

L'entraîneur de Lille Bruno Genesio lors d'un match de Ligue 1 contre le PSG, le 1er septembre 2024 au stade Pierre -Mauroy AFP/Archives

En son absence, des individualités vont devoir compenser, mais c'est le groupe lillois dans sa globalité qui doit élever son niveau de jeu. D'autant que ce premier match de C1 précède un triptyque diabolique, avec la venue au Stade Pierre-Mauroy du Real Madrid, tenant du titre, un déplacement dans la capitale espagnole pour affronter l'Atlético, autre grand d'Espagne, puis la réception de la Juventus Turin.

Une raison supplémentaire, s'il en fallait une, de vouloir ouvrir d'emblée un compteur de points qui pourrait bien rester bloqué dans les prochaines semaines.