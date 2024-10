C1: l'Inter ménage ses stars et éclipse l'Etoile rouge

L'attaquant de l'Inter Milan Marko Arnautovic célèbre son but avec son coéquipier Mehdi Taremi en Ligue des champions contre l'Etoile rouge de Belgrade le 1er octobre 2024 à San Siro

L'Inter Milan, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram en remplaçants de luxe, a dominé l'Etoile rouge de Belgrade (4-0) pour son premier match de la Ligue des champions 2024-25 à domicile, mardi.

Après avoir neutralisé Manchester City (0-0) en Angleterre, le champion d'Italie en titre est dans les temps, avec ce succès et ses quatre points, pour finir dans le top 8 de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Les Nerazzurri ont prolongé leur série de matches sans défaite à San Siro en C1 à dix (8 victoires et 2 nuls) et infligé un dixième revers de suite à l'extérieur à l'Etoile rouge dans l'épreuve-reine du football européen.

Mais au-delà du bilan comptable et des statistiques, Simone Inzaghi a passé une bonne soirée alors que son équipe lui cause quelques soucis en championnat (4e, à deux points du leader, Naples).

L'entraîneur de l'Inter avait décidé de laisser sur le banc son buteur et capitaine Lautaro Martinez et Marcus Thuram, déjà quatre buts cette saison, et de faire tourner son effectif.

Le déroulement de la rencontre, face à une équipe serbe particulièrement fébrile en défense à l'image d'Uros Spajic, lui a donné raison.

En attaque, Marko Arnautovic et Mehdi Taremi ont montré qu'ils étaient plus que de simples doublures de Martinez et de Thuram.

Premier but de Taremi

L'attaquant de l'Inter Milan Mehdi Taremi après avoir inscrit le quatrième but de son équipe contre l'Etoile rouge de Belgrade le 1er octobre 2024 à San Siro AFP

L'Iranien, arrivé cet été du FC Porto, a fait souffrir la défense de l'Etoile rouge avec ses talents de récupérateur, a distillé deux passes décisives et inscrit son premier but sous le maillot nerazzuro, sur penalty (81e).

C'est d'ailleurs en combinant avec Arnautovic que l'Inter a mis KO l'Etoile rouge à la 59e minute: l'Iranien a récupéré un ballon mal négocié par la défense serbe, puis a servi son coéquipier autrichien qui a trompé sans mal le gardien israélien Omri Glazer pour porter le score à 2-0.

Le Turc Hakan Calhanoglu avait ouvert la marque dès la 11e minute d'un spectaculaire coup-franc, légérement détourné par le mur serbe.

Entré à l'heure de jeu, Lautaro Martinez, muet jusqu'au week-end dernier, a participé au festival offensif en inscrivant le troisième but de son équipe sur une passe décisive de Taremi (71e).

Le gardien de l'Inter Yann Sommer a passé de son côté une soirée relativement paisible avec une seule alerte en fin de première période quand le Congolais Silas Katompa Mvumpa a réussi à rentrer dans la surface. Mais le portier suisse s'est interposé et n'a ensuite plus été inquiété.