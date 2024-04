C1: Luis Enrique (PSG) affirme qu'il "représente mieux le Barça" que Xavi

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui a joué au FC Barcelone (1996-2004) avant de l'entraîner (2014-2017), a affirmé mardi qu'il représentait "le mieux" l'esprit du club catalan, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Barça.

Question: Qui représente le mieux l'esprit footballistique du FC Barcelone entre vous et l'entraîneur actuel, Xavi ?

Réponse: "Sans aucun doute, moi. C'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d'autres pensent différemment (...). Je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur, il était mon joueur. Je connais très bien le club mais je ne sais pas si ce sera un avantage. C'était une grande expérience au niveau émotionnel."

Q: Personnellement, comment appréhendez-vous ce match contre votre ancien club ?

R: "C'est un match totalement différent pour moi. J'ai joué contre le Sporting (Gijon, son ancien club NDLR) comme joueur et j'ai marqué deux buts. Mais il faut être professionnel, j'aime beaucoup le Barça mais je dois me concentrer sur le travail et l'équipe qui a eu confiance en moi (le PSG). Et je veux passer au tour suivant."

Q: Le PSG est-il favori de cette double confrontation contre le Barça ?

R: "Des personnes vont penser que nous sommes favoris, d'autres non. Mais ce n'est pas important. Je préfère ne pas penser que nous sommes les favoris, je préfère que vous pensiez que je serai la victime demain (...). Personne ne peut penser que le Barça est faible, c'est un Barça fort. Ils ont une bonne dynamique offensivement. Ils ont de très bons joueurs, c'est un club avec beaucoup d'expérience qui a déjà gagné cinq titres en Ligue des champions. Ce n'est pas facile mais je me sens stimulé. J'espère qu'on aura deux beaux matches (...). Des joueurs sont sous la menace d'une suspension pour le retour mais c'est la même chose pour nous. Je ne pense pas à ça, je veux que tous les joueurs blessés du Barça jouent demain, même Gavi, même si c'est impossible, je veux que les meilleurs joueurs du Barça jouent parce que c'est un défi pour moi."

Zaïre-Emery ou Marquinhos à droite ? "Vous verrez demain"

Q: Sentez-vous de l'enthousiasme autour de votre groupe, ou de la pression ?

R: "J'espère que l'ambition sera plus grande que la pression. Nous sommes très excités pour jouer à ce niveau et nous qualifier pour le prochain tour. Pendant la phase de poule, j'ai vu beaucoup de responsabilités, maintenant, le sentiment, c'est l'enthousiasme de l'équipe et des joueurs (...). J'essaie d'oublier la pression parce que nous n'avons pas remporté la Ligue des champions. Ce n'est pas un manque d'ambition, nous devons d'abord passer les quarts. Nous sommes excités mais nous ne voulons pas penser à la pression."

Luis Enrique lors d'une conférence de presse le 9 avril 2024 à la veille du match contre Barcelone. Titularisera-t-il Zaïre-Emery ou Marquinhos dans le couloir droit pour pallier l'absence d'Hakimi ? "Vous verrez demain", a répondu le coach parisien AFP/Archives

Q: Achraf Hakimi est suspendu mercredi, avez-vous pris une décision pour le remplacer dans le couloir droit ? Warren-Zaïre Emery ou Marquinhos ?

R: "Tout est possible. Il faut utiliser toutes les ressources que l'on a dans l'équipe. Si on ne peut pas utiliser un joueur, on peut en utiliser un autre. Son absence n'est pas un problème, mais une opportunité. J'ai pris ma décision et vous la verrez demain."

Q: La sécurité a été renforcée à Paris à cause de menaces du groupe Etat islamique sur les quarts de finale aller de la Ligue des champions, êtes-vous préoccupé ?

R: "Qui n'est pas préoccupé ou concerné par les menaces terroristes? J'espère que c'est une chose que nous pouvons contrôler, que ce ne seront que des menaces et qu'il ne se passera rien."

Propos recueillis en conférence de presse.