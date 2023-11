C1: Manchester City au chaud, déjà qualifié en 8es de finale

Trop puissant, trop facile, le tenant du titre Manchester City s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions pour la 11e saison consécutive, avant même les deux derniers matches de groupe, mardi en surclassant 3-0 les Young Boys de Berne, éliminés.

"Les gens disent +en phase de groupes, c'est facile+ mais non, ce n'est pas facile, il faut le faire. En football et dans la vie, il faut réussir quand les gens s'attendent à ce que vous réussissiez. C'est la chose la plus difficile", a pointé l'entraîneur Pep Guardiola sur TNT Sports.

A domicile, les champions d'Europe n'ont fait qu'une bouchée des Suisses, dont le surnom ("jeunes garçons") a pris une résonance particulière face au rouleau-compresseur anglais, tracté par sa machine à buts Erling Haaland.

Berne a rejoint les vestiaires à la mi-temps avec deux buts de retard, zéro tir contre huit pour son adversaire, mais avec le maillot du géant norvégien, que le capitaine Mohamed Camara a demandé, et obtenu, au vu de tous.

L'avant-centre de City, deuxième au classement du Ballon d'Or 2023, était annoncé incertain après être sorti samedi contre Bournemouth (6-1), souffrant d'une torsion à une cheville. Mais il a couru comme un beau diable, ouvert des espaces et marqué, son hobby préféré.

Le premier n'a pas été le plus compliqué à mettre, un pénalty inscrit d'un contre-pied parfaitement exécuté (23e, 1-0). Le second a offert une palette élargie, du pas de recul pour aller chercher le ballon jusqu'au missile envoyé, du gauche, de l'extérieur de la surface (51e, 3-0).

39 buts pour Haaland

A 23 ans, le Norvégien étire encore un peu plus des statistiques affolantes en Ligue des champions, la compétition qu'il a gagnée pour la première fois en juin dernier, comme son club.

Les joueurs de Manchester City célèbrent l'un des deux buts d'Erling Haaland (2e à droite), lors de la large victoire 3-0 face aux Young Boys de Berne, le 7 novembre 2023 à Manchester AFP

L'ancien de Salzbourg et Dortmund a déjà marqué 39 buts en 34 matches dans la compétition reine en club, dont 16 en 15 rencontres avec les Citizens. Le record de rapidité pour atteindre la barre des 40 buts, actuellement détenu par Ruud van Nistelrooy (en 45 matches), devrait rapidement voler en éclats.

Guardiola a repoussé cette performance à plus tard en sortant Haaland à l'heure de jeu, autant pour le préserver avant le déplacement à Chelsea, dimanche en Premier League, que pour offrir une exposition et de l'expérience à Oscar Bobb, son remplaçant de 20 ans.

L'entraîneur pouvait se permettre ce luxe alors que le score était déjà porté à 3-0 par la grâce de Phil Foden, à la patte gauche aussi soyeuse qu'efficace (45e+1), et parce que l'expulsion de Sandro Lauper (53e) avait déjà éteint l'infime suspense restant.

"Aimer jouer ensemble"

Les actuels leaders du championnat suisse, soutenus par un parcage visiteurs remuant, bruyant et indiscipliné, se sont contentés de défendre autant que possible, sans aucune initiative offensive ou presque, et c'est presque un miracle pour Berne de repartir avec seulement trois buts dans les valises.

Le joueur de Manchester City Jack Grealish, lors de la victoire 3-0 face aux Young Boys de Berne, le 7 novembre 2023 à Manchester AFP

"On a gagné 3-0 mais dans un autre jour, ç'aurait pu être cinq ou six", n'a d'ailleurs pas masqué Jack Grealish, passeur décisif pour Foden. La clé du succès pour City? Avoir "le meilleur manager du monde" et des coéquipiers qui "aiment être ensemble et jouer ensemble chaque jour", a-t-il répondu.

Les Mancuniens ont déjà leur billet au chaud pour les huitièmes de finale, disputés en février, mais il ne sera pas question de négliger la fin de leur parcours qualificatif.

Le 28 novembre, les Anglais (12 points) auront une petite finale pour la première place du groupe G à disputer face aux Allemands de Leipzig, leurs actuels dauphins (9 pts), eux aussi qualifiés après leur victoire mardi sur le terrain de l'Etoile rouge de Belgrade (2-1). Ce sera aussi l'occasion d'étirer leur invincibilité européenne à l'Etihad en 2023 avant une dernière balade, le 13 décembre à Belgrade.