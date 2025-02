C1: Manchester City condamné à l'exploit face au Real Madrid

Il y aura forcément un géant au tapis: après sa défaite 3-2 à l'aller, Manchester City jouera mercredi sa survie et une partie de saison sur la pelouse du Santiago Bernabéu, où il défie le Real Madrid, en barrage retour de Ligue des champions.

Prudent, voire défaitiste, l'entraîneur catalan Pep Guardiola, qui se sait condamné à l'exploit pour éviter une élimination précoce, a estimé avant la manche retour de ce nouveau classique européen que son équipe avait "1%" de chance de l'emporter dans l'antre madrilène.

"1% de chances ? Je pense que même lui ne le pense pas. Je vais lui demander avant le match. Il pense forcément qu'il a plus de chances que cela. Nous, nous ne pensons pas non plus que nous avons 99% de chances de l'emporter. Nous avons seulement un petit avantage dont on doit profiter, en répétant notre performance de l'aller (victoire 3-2)", lui a répondu son homologue Carlo Ancelotti en conférence de presse.

A la décharge de l'ex-coach du FC Barcelone, le géant espagnol aux 15 couronnes européennes ne s'est plus incliné à domicile en phase éliminatoire de Ligue des champions depuis le 12 avril 2022 face à Chelsea. Une défaite 3 à 2 après prolongation qui n'avait pas empêché le Real Madrid de remporter la compétition.

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé (C) à l'entrainement avec ses coéquipiers, à Madrid, le 18 février 2025 AFP

Opposé pour la quatrième année consécutive aux Merengues, Guardiola et les "Citizens" savent peut-être mieux que quiconque ce qui les attend: en six rencontres sur la mythique pelouse du Bernabéu, le club anglais ne s'est imposé qu'une seule fois, en huitièmes de finale aller en 2020 (1-2).

Les hommes de Carlo Ancelotti ont donc l'Histoire de leur côté, mais les "Sky Blues", sacrés en 2023 et quadruples champions d'Angleterre en titre, sortent d'une prestation convaincante en Premier League contre Newcastle (4-0), où ils ont bien plus ressemblé à l'équipe dominante des dernières années, qu'à la pâle copie observée cette saison.

Marmoush comme facteur X ?

D'autant que l'enceinte madrilène, dont les travaux de modernisation sont quasiment terminés, n'est plus totalement la forteresse imprenable qu'elle était il y a encore quelques mois.

Cette saison, le Real a déjà connu deux revers cuisants à domicile face au FC Barcelone (4-0) et à l'AC Milan (3-1), et s'est fait sévèrement bousculer par Dortmund, le Celta Vigo, Alavés ou l'Atlético Madrid.

Quelques exemples dont le club anglais pourra s'inspirer, d'autant que la Maison Blanche, en pleine guerre institutionnelle contre l'arbitrage espagnol, ne dégage pas, à l'inverse de l'an dernier, une grande sérénité collective.

L'attaquant égyptien de Manchester City Omar Marmoush célèbre un de ses buts inscrits face à Newcastle, à Manchester, le 15 février 2025 AFP

Les Madrilènes n'ont remporté que deux de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, à Manchester à l'aller (3-2) et à Leganés (3-2), à chaque fois dans la douleur avec des buts dans le temps additionnel.

Face à une défense merengue encore en lambeaux, toujours privée de Dani Carvajal et Eder Militao, mais qui devrait néanmoins retrouver son taulier allemand Antonio Rüdiger, les hommes de Pep Guardiola auront une arme supplémentaire en attaque, avec l'Égyptien Omar Marmoush, recruté contre plus de 70 millions d'euros cet hiver et auteur d'un triplé en 14 minutes contre Newcastle.

De quoi faire grimper les chances de qualification des "Citizens" à... 21.8%, selon le statisticien Opta.