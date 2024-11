C1: Manchester City, en souffrance, gâche tout contre Feyenoord (3-3)

La détresse des joueurs de Manchester City après le 3e but de Feyenoord à l'Etihad Stadium, le 26 novembre 2024

Manchester City a mené de trois buts puis s'est effondré contre Feyenoord (3-3), mardi en Ligue des champions, une débandade spectaculaire après une série de cinq défaites qui avait déjà affaibli l'armada de Pep Guardiola.

Les champions d'Europe 2023 et quadruples champions d'Angleterre en titre s'enfoncent dans la crise avant un déplacement périlleux à Liverpool, dimanche, et deux prochaines échéances cruciales en Europe, contre la Juventus et le Paris Saint-Germain, aussi à l'extérieur.

Sur leur gazon, mardi, les "Citizens" ont pu croire qu'ils étaient maudits, en raison des nombreuses occasions manquées, d'abord, et de leur fin de match cataclysmique, ensuite.

Il y a eu une tête de Haaland sur un poteau (10e), une volée de Jack Grealish contrée par un équipier (13e) et un plongeon réflexe de Timon Wellenreuther sur une frappe de Phil Foden (23e).

Et il y a eu, surtout, ses errements défensifs à répétition qui ont permis à Anis Hadj Moussa (75e, 3-1), Santiago Giménez (82e, 3-2) et David Hancko (89e, 3-3) de jouer les trouble-fêtes.

Doublé de Haaland

Les Néerlandais, futurs adversaires de Lille en janvier, obtiennent un troisième résultat d'envergure à l'extérieur en Europe, après des victoires chez Gérone et Benfica.

Et ils placent les Anglais dans une situation très inconfortable, eux qui pensaient s'être ouverts la voie d'un succès aisé et d'ampleur après une heure.

Un match nul à l'Etihad semblait en effet inimaginable après le doublé d'Erling Haaland (44e, 53e) et le but de Ilkay Gündogan (50e), mais l'impossible a eu lieu dans ce qui était autrefois une forteresse.

Erling Haaland inscrit le but du 3-0 pour les Citizens avant le réveil spectaculaire de Feyenoord à Manchester, le 26 novembre 2024 AFP

Si la défense est une affaire collective, la responsabilité de la débandade repose quand même en partie sur les épaules Josko Gvardiol, coupable d'une boulette sur le premier but de Rotterdam.

Le défenseur croate, déjà dans le dur samedi contre Tottenham (défaite 4-0), a été rejoint dans sa détresse par Ederson, le gardien parti à l'abordage mais qui a complètement loupé sa sortie sur le but du 3-3.

"Nous avons perdu beaucoup de matches récemment, nous sommes fragiles" et surtout en défense, "mais je ne sais pas si c'est un problème mental", a commenté l'entraîneur Pep Guardiola, la mine défaite et la voix basse, au micro d'Amazon Prime.

Sa machine à gagner semble s'être déréglée sous le poids des absences, à commencer par celle de Rodri, le Ballon d'or 2024, milieu défensif stabilisateur et dynamiteur, fauché par une grave blessure en septembre.

Mais le Catalan va surtout devoir soigner le moral des autres joueurs s'il veut rester en vie en Ligue des champions.

Il lui faudra probablement gagner les trois dernières rencontres de la phase de ligue, mais "pour l'instant, je ne suis pas prêt à penser à cela, je dois récupérer, me préparer pour les prochains matches", a-t-il évacué à l'antenne du diffuseur anglais.