C1: Manchester City sans souci à Bratislava (4-0)

Manchester City s'est tranquillement imposé 4-0 chez le Slovan Bratislava, mardi lors de son deuxième match de Ligue des champions.

L'équipe de Pep Guardiola restait sur trois nuls lors de ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, dont un 0-0 à domicile contre l'Inter Milan pour son entrée en lice en C1.

En Slovaquie, les Mancuniens ont rapidement ouvert le score par leur capitaine Ilkay Gündogan (1-0, 8e). Sa frappe sans contrôle a été légèrement déviée, mais elle prenait de toute façon le chemin des filets.

Servi par Jérémy Doku, déjà impliqué sur le premier but, Phil Foden a doublé la mise (2-0,15e). Doku, décidément très en vue, a trouvé l'équerre du but sur une frappe enroulée (24e). Puis le gardien du Slovan, Dominik Takac, a été sauvé par un montant et la barre sur des tentatives de Foden (26e) et Gündogan (39e).

C'est finalement Haaland qui a enfoncé le clou. Lancé en profondeur par Rico Lewis, il a crocheté Takac pour conclure dans le but vide (3-0, 58e). Le devoir accompli après avoir inscrit son 11e but cette saison avec City, le Norvégien a ensuite rejoint le banc.

Son remplaçant James McAtee a su saisir sa chance en marquant le quatrième but d'une demi-volée, après un ballon en cloche offert par Foden (4-0, 74e).