C1: Manchester United n'a pas le droit à l'erreur, Lens pour un deuxième exploit

Manchester United ne doit pas perdre mercredi en Turquie (21h00) contre Galatasaray pour éviter une élimination en Ligue des champions, alors que Lens est quasi condamné à un nouvel exploit contre Arsenal pour espérer une qualification pour les 8e de finale.

Groupe A: Manchester United joue sa survie

Manchester United joue sa survie en Turquie sans Marcus Rashford, suspendu, mais avec le renfort possible de Rasmus Hojlund, co-meilleur buteur en C1.

L'attaquant danois a fait son retour à l'entraînement, mardi à Carrington, comme Antony, également absent sur blessure dimanche à Everton (3-0).

En Europe, les Red Devils ont concédé trois défaites en quatre matches. Mais ils ont repris du poil de la bête en Angleterre, où ils restent sur cinq victoires en six matches de Premier League.

Malgré l'enjeu et l'ambiance hostile attendue à Istanbul, "nous savons comment gérer cette situation et je suis sûr que demain (mercredi), l'équipe sera confiante sur le terrain", a affirmé l'entraîneur Erik ten Hag. "Il faut rester calme dans sa tête et ne pas se laisser emporter par l'émotion".

Dans l'autre match: qualifié pour les huitièmes de finale, avec la première place du groupe déjà assurée, le Bayern Munich voudra poursuivre sa série de 17 victoires consécutives en phase de groupes de l'épreuve continentale, contre Copenhague.

(18h45) Galatasaray (TUR) - Manchester United (ENG)

(21h00) Bayern Munich (GER) - FC Copenhague (DEN)

Groupe B: Lens, un nouvel exploit contre Arsenal pour espérer

Battus à Eindhoven par le PSV (1-0) lors de la troisième journée et désormais en mauvaise posture pour rallier les huitièmes de finale, les Lensois doivent réaliser un second exploit contre Arsenal. Cette fois à l'Emirates stadium, loin de la ferveur de Bollaert qui les avait portés lors de la victoire contre les Gunners (2-1) début octobre.

En Ligue 1, les hommes de Franck Haise sont dans une dynamique positive de huit matches sans défaite, cinq sans encaisser le moindre but.

Le défenseur ouzbek de Lens Abdukodir Khusanov participe à une visite du terrain au stade d'Arsenal à Londres, le 28 novembre 2023 AFP

Avec sa victoire de la journée précédente contre le Séville FC, Arsenal (1er, 9 points) est tout proche de la qualification. Un match nul contre les Sang et Or (3e, 5 points) suffirait aux Londoniens pour filer en huitièmes. Ils pourraient même obtenir leur billet avant le coup d'envoi, en cas de défaite du PSV Eindhoven (2e, 5 pts) à Séville (4e, 2 pts).

(18H45) Séville FC (ESP) - PSV Eindhoven (NED)

(21h00) Arsenal (ENG) - Lens (FRA)

Groupe C: Naples pour tourner la page Garcia

Désormais dirigé par Walter Mazzarri après le limogeage de Rudi Garcia il y a plus de dix jours, Naples affronte mercredi le Real Madrid, déjà qualifié pour les huitièmes.

Les Italiens, en deuxième position du groupe avec 7 points mais toujours pas qualifiés, sont proches de rejoindre les Espagnols, avant de recevoir le 12 décembre Braga (3 pts), qui accueille l'Union Berlin mercredi.

(21h00) Braga (POR) - Union Berlin (GER)

(21h00) Real Madrid (ESP) - Naples (ITA)

L'entraîneur espagnol de la Real Sociedad, Imanol Aguacil, tient une conférence de presse au stade Anoeta de Saint-Sébastien, le 28 novembre 2023 AFP

Groupe D: Inter et Real Sociedad, duel à distance pour la première place

Avec 10 points au classement, soit autant que l'Inter et une qualification déjà assurée, la Real Sociedad accueille Salzbourg. Objectif: gagner pour aborder la dernière journée contre l'Inter à San Siro lors de la dernière journée avec toutes les chances de terminer en tête de son groupe.

(21h00) Real Sociedad (ESP) - RB Salzbourg (AUT)

(21h00) Benfica (POR) - Inter Milan (ITA)