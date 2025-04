C1: Martinez et Frattesi offrent une victoire pleine de réalisme à l'Inter (2-1) à Munich

L'Inter Milan a pris une petite option pour se hisser dans le dernier carré de la Ligue des champions grâce à sa victoire mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (2-1), grâce à un but de Davide Frattesi en fin de match.

Voilà quasiment quatre ans jour pour jour, le 7 avril 2021, que le Bayern Munich ne s'était plus incliné en Ligue des champions dans son jardin de l'Allianz Arena, où se déroulera la finale de la C1 le 31 mai prochain.

A l'époque, le revers 3-2 contre le Paris SG avait été fatal aux Munichois, qui n'avaient pas pu complètement renverser la situation au match retour au Parc des Princes (victoire 1-0), avec un terminus en quarts de finale.

Mardi soir, devant 75.000 spectateurs, les Intéristes ont fait preuve d'un réalisme tout italien en fin de première et de seconde période, d'abord par Lautaro Martinez puis par Davide Frattesi, qui a mis KO les Munichois à la 88e minute, trois minutes après l'égalisation bavaroise par Thomas Müller, qui avait réveillé l'Allianz Arena.

"On a essayé de revenir au score, on y est parvenu et puis il y a cette situation que l'on va revoir et analyser. On va voir que l'on aurait pu mieux la gérer. Au bout du compte, en football, il faut mettre des buts. Il y a un 2-1 pour l'Inter. On a joué la première période du duel, la première manche. On avait imaginé un autre résultat, mais il y a encore quelque chose à chercher", a estimé Thomas Müller au micro du diffuseur Prime Video.

Avant cette fin de rencontre très animée, les Nerazzurri sont sortis en fin de première période de leur moitié de terrain pour ouvrir le score à la 38e minute.

L'attaquant français de l'Inter Marcus Thuram (à dr.) aux prises avec le défenseur croate du Bayern Josip Stanisic, lors du quart de finale aller de Ligue des champions mardi à l'Allianz Arena de Munich. AFP

Sur un duel perdu par Michael Olise face à Alessandro Bastoni, les hommes de Simone Inzaghi ont enclenché une action rapide sur le côté gauche, Bastoni trouvant Carlos Augusto, dont le centre parfait est arrivé sur Marcus Thuram, placé entre les défenseurs centraux munichois Eric Dier et Kim Min-jae.

A la limite du hors-jeu, l'international français a servi en pivot l'Argentin Lautaro Martinez, qui a ouvert le score d'une superbe reprise instantanée de l'extérieur du pied droit venue se loger sous la transversale de Jonas Urbig.

Thomas Müller buteur

Cette ouverture du score est intervenue contre le cours du jeu, car les hommes de Vincent Kompany avaient dominé les débats lors de la première demi-heure, avec un Olise insaisissable.

A la 26e minute, le vice-champion olympique français a passé toute la défense intériste en revue en profitant d'une erreur de relance de Benjamin Pavard. Olise a ensuite parfaitement décalé pour Harry Kane, qui a trouvé l'extérieur du poteau gauche de Yann Sommer.

Le gardien de l'Inter, passé par le Bayern de janvier à juillet 2023, a été mis à contribution à plusieurs reprises en première période, notamment face à Raphaël Guerreiro, parfaitement lancé dans la surface par Olise.

L'attaquant du Bayern Harry Kane lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre l'Inter Milan mardi à l'Allianz Arena de Munich. AFP

Devant au score, les coéquipiers de Lautaro Martinez n'ont plus tenté grand-chose en seconde période, subissant les assauts successifs du Bayern.

Kompany a tenté d'apporter de la fraîcheur avec les entrées en jeu de Serge Gnabry, Sacha Boey et Thomas Müller, accompagné d'un grondement de l'Allianz Arena.

Et ça a failli payer puisque Müller, dont le Bayern a refusé de prolonger le contrat au-delà de la Coupe du monde des clubs (15 juin-13 juillet), a égalisé à la 85e minute en embuscade au second poteau sur un centre de Konrad Laimer.

C'était sans compter sur une dernière contre-attaque milanaise fatale aux Munichois.

Pour continuer à rêver d'une "Finale dahoam", une finale à domicile en bavarois comme en 2012 (défaite contre Chelsea aux tirs au but), les coéquipiers de Joshua Kimmich sont contraints à l'exploit dans huit jours à San Siro, un stade où ils se sont toujours imposés contre l'Inter en quatre matches européens.