C1: Mbappé-Griezmann, retrouvailles précoces de deux ambitieux

Ils ne pensaient pas se retrouver si tôt: les stars du football français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, tous les deux en mission pour leurs clubs, le Real Madrid et l'Atlético, s'affrontent mardi dans un derby brûlant dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'un souhaite confirmer sa prise de pouvoir, l'autre briser une malédiction. Mais ils partagent un objectif commun: emmener leur équipe jusqu'à Munich, où aura lieu la grande finale fin mai, et y décrocher leur première étoile européenne.

Mbappé affamé

Cette première "Coupe aux grandes oreilles", Mbappé en rêve depuis ses premiers jongles avec un ballon, lorsqu'il admirait l'AC Milan de Ronaldinho... et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, son idole.

Elle lui a jusqu'ici toujours échappé, même lorsqu'elle lui tendait les bras en 2020 avec le Paris Saint-Germain lors de la finale perdue face au Bayern Munich de Kingsley Coman (1-0), ou que le PSG semblait en position d'éliminer le Real de Karim Benzema, futur vainqueur de l'édition 2022, avant de s'effondrer à nouveau dès les huitièmes (3-1).

Après des débuts timides à Madrid, le prodige français, qui n'a jamais caché son ambition de marquer l'histoire de son sport, paraît aujourd'hui définitivement lancé, et déterminé à mener le Roi d'Europe vers une seizième couronne continentale, objectif affiché par le club à son arrivée.

Malgré une opération d'une dent de sagesse qui l'a privé du match contre la Real Sociedad la semaine passée, le capitaine de l'équipe de France s'est affirmé comme le leader d'attaque de la Maison Blanche, et son meilleur buteur, avec des statistiques à la hauteur des immenses attentes, et de son talent: 28 buts en 40 rencontres toutes compétitions confondues, dont 14 sur ses 15 derniers matches.

Il vient surtout de connaître sa première grande performance sur la scène européenne sous le maillot merengue avec un superbe triplé pour éliminer Manchester City (3-1), mettant le Santiago Bernabéu à ses pieds.

"Je rêvais de ces moments-là depuis mon enfance. De jouer pour ce club et de ressentir ce que c’est une grande soirée au Bernabéu. Beaucoup de gens m’en ont parlé, maintenant j’ai pu le voir de mes yeux, et j’espère que nous allons en connaître beaucoup d’autres", a-t-il expliqué en zone mixte.

Griezmann, Roi sans couronne

Antoine Griezmann lors d'un entraînement avec l'Atlético, le 3 mars 2025 à Madrid AFP/Archives

A bientôt 34 ans, Antoine Griezmann, devenu l'an passé le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, rêve lui aussi d'emmener les Colchoneros en finale, où ils ont échoué à deux reprises lors de la décennie précédente... à chaque fois face au Real (2014, 2016).

La deuxième, à San Siro, fut l'un des épisodes les plus durs à digérer pour le Mâconnais, qui avait envoyé un penalty sur la barre pendant la rencontre, avant de s'incliner aux tirs au but (5-3), la victoire en Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille en 2018 (3-0) n'ayant jamais pu effacer ce traumatisme.

Pour ce qui pourrait être sa dernière saison en Espagne avant de partir vivre son rêve américain, "Grizou" court toujours après un premier titre en Liga ou en Ligue des champions avec le club rojiblanco, champion d'Espagne sans lui en 2021, alors qu'il avait signé au FC Barcelone.

Kylian Mbappé (g) face à Antoine Griezmann lors d'un match entre le Real et l'Atlético en Liga, le 8 février 2025 au stade Bernabéu AFP/Archives

Toujours aussi influent dans le jeu de son équipe, avec 16 buts et 7 passes décisives, et un travail défensif irréprochable, il a, dans cette quête, trouvé un partenaire idéal: l'Argentin Julian Alvarez, recruté l'été dernier pour plus de 75 millions d'euros, et avec qui il forme l'un des duos les plus prolifiques d'Europe.

"Griezmann est un joueur clé, qui change le sens du jeu. Il est extrêmement important pour l'équipe. Chaque fois qu'il peut nous aider, il donne un coup de pouce supplémentaire. Nous espérons qu'il continuera sur cette voie. Nous avons besoin de lui", a récemment déclaré son entraîneur Diego Simeone.