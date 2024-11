C1: Monaco à Bologne pour oublier le championnat et viser la qualification

Une victoire à Bologne mardi mettrait Monaco en position très favorable pour se qualifier parmi les 24 meilleures équipes de la Ligue des champions, mais la formation d'Adi Hütter, à l'arrêt en Ligue 1, doit pour cela "retrouver ses valeurs".

"Je pense qu'avec dix points, on serait qualifiés", avait lâché Hütter avant la victoire fleuve de la troisième journée contre Belgrade (5-1), qui a placé l'ASM en quatrième position, avec sept points.

Mercredi dernier, l'entraîneur autrichien avait réuni son vestiaire pour une explication générale après les erreurs et "les manques de maîtrise" préjudiciables contre Lille (0-0) puis à Nice (défaite 2-1). Le technicien avait été strict, mais n'avait pas tancé ses joueurs.

Il n'en a pas été de même après "le pire match de la saison" contre Angers (défaite 1-0), vendredi soir à domicile sous les yeux du Prince Albert. Ce qu'a vu Hütter l'a mis hors de lui.

"C'est simple, on a tout raté", a-t-il pesté. "L'analyse sera sans concession" parce que la direction sportive du club "ne peut accepter les attitudes" de certains sur cette rencontre.

Si l'attaquant George Ilenikhena, 18 ans, buteur de la victoire contre Barcelone (2-1) en septembre, est sorti à la pause après avoir touché quatre petits ballons, il ne peut être le seul à blâmer.

"Retour aux bases"

Denis Zakaria (à droite) célèbre la victoire 5-1 contre l'Etoile Rouge de Belgrade le 22 octobre en Ligue des champions. Blessé, le milieu de terrain suisse est forfait contre Bologne. AFP

Monaco a surtout failli collectivement sur ce qui fait sa force: presser haut de façon ordonnée. Or, sans leur capitaine et stabilisateur Denis Zakaria, les Monégasques sont orphelins.

Touché aux adducteurs sur sa dernière frappe à l'échauffement juste avant le début de rencontre à Nice, le 27 octobre, l'international suisse a de nouveau dû déclarer forfait pour le déplacement à Bologne. Et son absence sera préjudiciable tant "son impact sur notre jeu est important", admet Hütter.

"Il nous manque, mais il faut trouver d'autres solutions", explique le technicien qui, après avoir testé Soungoutou Magassa puis Aleksandr Golovin pour accompagner Lamine Camara dans son double-pivot, cherche la meilleure formule.

"Quand il n'est pas là, notre jeu change", continue Thilo Kehrer, capitaine intérimaire. "Mais ce n'est pas une excuse. On a un bon collectif et des joueurs capables de jouer à ce poste."

Après avoir vu son "équipe passive, incapable d'exercer le moindre pressing" contre Angers, Hütter a, de toute façon, décrété la mobilisation générale. Car le problème est plus profond que l'absence d'un seul homme. Son équipe "défend trop mal" pour espérer mieux. Aussi, il a préconisé de la mesure, de l'humilité, et surtout "un retour aux bases de notre style de football".

"Pas une crise"

L'entraîneur de Monaco Adi Hütter recadre ses joueurs lors du match de L1 contre Lille (0-0) le 18 octobre au stade Louis II de Monaco. AFP

Fautif sur le deuxième but niçois lors du derby, Krépin Diatta estime cependant que "ce n'est pas une crise". "Tout dépendra de nos attitudes pour rebondir et relancer une série", indique le Sénégalais.

Pour l'emporter en Italie, Monaco devra offrir sa meilleure version. Car après sept mois sans victoire à domicile, Bologne a battu Lecce (1-0) samedi, et réalisé ce que Monaco n'a pas su faire: pousser intelligemment pour marquer tardivement.

Cette délivrance signée Riccardo Orsolini pourrait enfin lancer la saison des hommes de Vicenzo Italiano. D'autant que Lewis Ferguson, le capitaine écossais, a également effectué son retour après une opération d'un genou en avril dernier.

Défaits à Liverpool (2-0) et Aston Villa (2-0), tenus en échec par Donetsk (0-0, 1ère journée) pour leur seule rencontre au Stade Renato-Dall'Ara, ils sont en retard sur Monaco. Vainqueur de ses deux matchs à domicile (Barcelone et Belgrade), l'équipe de la Principauté a pourtant été malmenée à Zagreb (2-2). Le salut était venu d'un pénalty obtenu par Folarin Balogun et inscrit par Zakaria dans les arrêts de jeu. Or, les deux seront absents.

"Aucune équipe ne traverse une saison sans moment difficile, conclut Kehrer. On rebondira en retrouvant les bases qui nous ont rendus forts et en gardant notre unité durant ces épreuves."