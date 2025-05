C1: Ousmane Dembélé, mission Ballon d'Or en finale

Son chemin vers le gain du Ballon d'Or passe forcément par un récital en finale de la Ligue des champions: Ousmane Dembélé, qui s'est métamorphosé en leader d'attaque du PSG en 2025, est attendu au sommet face à l'Inter Milan pour porter son équipe vers un premier sacre européen.

"On a envie de marquer l'histoire. C'est le moment pour le Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des champions", a lancé l'attaquant parisien, 28 ans, après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 le 11 mai.

Repositionné cet hiver au poste de N.9 par Luis Enrique, l'ex-Barcelonais est devenu le leader de l'attaque que le PSG attendait après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier. Impensable il y a encore quelques mois pour celui qui multipliait les frappes non cadrées et des ratés parfois improbables.

"Avec cette position un peu plus axiale, je suis plus au coeur du jeu, et je suis plus devant le but aussi, ça m'aide à marquer des buts et à être plus lucide dans la surface. Je suis heureux de cette position", a-t-il expliqué lors de la remise de son trophée.

En plus d'avoir un rôle majeur dans le vestiaire, de donner l'exemple dans le pressing et de haranguer régulièrement ses coéquipiers, il est devenu efficace devant le but, comme il ne l'avait jamais été depuis le début de sa carrière, tout en restant ce dribbleur déroutant.

Pour le milieu Vitinha, Dembélé "est un leader par l'exemple". "La façon dont il est à 100% dans les matches nous donne envie de l'aider et de donner plus sur le terrain", a confié le Portugais.

Il a été primordial lors des rencontres importantes de cette saison comme lors de la demi-finale aller face à Arsenal (1-0) et contre Liverpool en huitième de finale retour (1-0, tab 4-1).

"Il est au sommet"

Sur la saison, il a été décisif 45 fois (buts et passes décisives) en 45 matches avec le PSG.

Le défenseur marocain Achraf Hakimi (g.) et l'attaquant français Ousmane Dembélé (d.) participent à une séance au camp d'entraînement du PSG à Poissy, le 21 mai 2025 AFP

Mais son changement de dimension est survenu au coeur de l'hiver. Il a alors été, durant plusieurs semaines, le meilleur joueur du monde. Ainsi au mois de janvier, en trois jours, il a enchainé un triplé à Stuttgart en Ligue des champions, puis à Brest en Ligue 1. Ce rare enchaînement de buts a illustré son intelligence de placement et sa finesse technique, gonflées par une confiance en lui inédite.

Le Parisien, qui gère aussi mieux son corps avec très peu de blessures - hormis une gêne à l'ischio-jambier contre Arsenal - a ralenti sa cadence en avril et en mai: son but en demi-finale aller contre Arsenal (1-0) est le seul de ces deux derniers mois. Il faut ensuite remonter au 1er avril et son doublé en demi-finale de Coupe de France contre Dunkerque (L2).

Pour l'ailier reconverti, la saison, déjà remarquable, peut se terminer en apothéose si son club remporte sa première Ligue des champions et s'illustre lors du Mondial des clubs aux Etats-Unis cet été, car il se positionnerait logiquement comme un des candidats les plus sérieux au Ballon d'Or.

"On me chambre beaucoup sur le Ballon d'Or. Mais quand on est un joueur du PSG il y a bien plus important que les distinctions individuelles, le club n'a jamais gagné ce trophée" de C1, a répondu Ousmane Dembélé devant la presse la semaine dernière.

"Si Ousmane pouvait finir ce qu'il commence, il serait l'un des meilleurs du monde. Si ce n'est le meilleur et c'est justement ce qu'il fait maintenant. Quand on regarde ce qu'il fait depuis 2025, il est au sommet et en route pour réaliser le triplé", a commenté Thierry Henry à propos du joueur, aperçu à Roland-Garros pendant son jour de repos.

Pour son coéquipier Achraf Hakimi, Dembélé "est un joueur différent qui donne envie d'aller au stade pour le voir car il fait des différences, c'est un génie avec le ballon".

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé pendant la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, au Stade de France, le 24 mai 2025 AFP

"C'est un joueur qui nous aide beaucoup, on est très content de jouer avec lui, c'est un joueur exceptionnel", a appuyé Désiré Doué.

S'il a d'ores et déjà remporté un pari fait avec des amis sur le nombre de buts qu'il inscrirait cette saison avec en jeu des montres de luxe, Dembélé a affirmé qu'il allait leur proposer "un quitte ou double" pour la finale. "Je suis gourmand", a-t-il prévenu.