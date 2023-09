C1: Paris SG se rassure, Manchester City se fait un peu peur

Le Paris Saint-Germain a réussi son entrée en Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund (2-0), mardi, où le tenant du titre Manchester City a mis une mi-temps pour prendre la mesure de l'Étoile Rouge Belgrade (3-1).

Un penalty de Kylian Mbappé, son 41e but en C1, et un numéro d'Achraf Hakimi ont permis aux Parisiens de faire tomber le mur jaune au Parc des Princes, le même score qu'en 8e de finale retour en 2020 (2-1 à l'aller pour le Borussia), l'année où ils avaient atteint la finale.

Trois jours après sa défaite surprise contre Nice (3-2) et quatre jours avant le "clasico" contre l'Olympique de Marseille, l'équipe de Luis Enrique a maîtrisé son adversaire et s'est rassurée.

Le PSG prend la tête du groupe le plus relevé du plateau. En effet, demi-finaliste la saison dernière, l'AC Milan n'a pas réussi à abattre la digue de Newcastle (0-0), malgré une outrageuse domination.

Côté joueurs français, Théo Hernandez était capitaine et Olivier Giroud titulaire en attaque, mais le gardien des Bleus Mike Maignan est sorti sur blessure à dix minutes de la fin du match, touché à la cuisse gauche.

"Mike a ressenti un petit truc", a expliqué l'entraîneur "rossonero" Stefano Pioli.

But du goal de la Lazio !

Le milieu anglais de Newcastle Anthony Gordon (à gauche) au duel avec le milieu bosnien de l'AC Milan Rade Krunic lors du match nul 0-0 pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions au stade San Siro à Milan le 19 septembre 2023 AFP

Le FC Barcelone lui a su faire parler la poudre et a sévèrement bizuté le Royal Antwerp, corrigé 5-0 au Camp Nou pour son premier match dans la compétition. Le Portugais Joao Felix a marqué deux buts, l'inévitable Robert Lewandowski a signé un but comme le prodige Gavi. Et Jelle Bataille a eu le malheur de marquer contre son camp.

Le Brésilien Galeno aussi a réussi un doublé dans l'autre match du groupe pour la victoire du FC Porto contre le Shakthar Donetsk (3-1) à Hambourg, où le club ukrainien reçoit pour ses matches européens.

Une surprise aurait pu venir de l'Emirates de Manchester City. L’Étoile Rouge de Belgrade a rêvé à la mi-temps (1-0), après le but du Ghanéen Osman Bukari, mais le champion du monde argentin Julian Alvarez a brisé l'illusion très vite après la pause, avec la complicité bien involontaire du gardien israélien Omri Glazer, qui s'est complètement raté sur le second but, marqué sur un coup franc direct.

Ensuite les Serbes ont lâché prise et Rodri, le buteur de la dernière finale, a creusé l'écart (3-1).

Le gardien italien de la Lazio Rome Ivan Provedel (2e à gauche) célèbre après avoir marqué le but de l'égalisation contre l'Atlético Madrid (1-1) à la dernière minute lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions au stade olympique de Rome le 19 septembre 2023 AFP

Le Celtic Glasgow aussi a craqué. Après avoir encaissé un but de Calvin Stings juste avant la mi-temps au Feyenoord, les Écossais ont perdu deux joueurs exclus, Gustaf Lagerbielke, causant un penalty manqué ensuite par Igor Paixao, et le Norvégien Odin Holm, dix minutes après son entrée en jeu...

Les champions des Pays-Bas se sont imposés 2-0, avec un but de l'Iranien Alireza Jahanbakhsh, et mènent la course dans ce groupe ouvert où le héros du jour est le gardien de la Lazio Rome Ivan Provedel, qui a égalisé à la dernière seconde contre l'Atlético Madrid (1-1).

eba/cpb/