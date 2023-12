C1: pour le PSG, les huitièmes ou la crise

L'attaquant parisien Kylian Mbappé avant la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Nantes à Paris le 9 décembre 2023.

Le Paris Saint-Germain joue déjà sa saison mercredi à Dortmund: si les Parisiens ne veulent pas se précipiter dans la crise et la déprime hivernales, ils doivent se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Pour se faciliter la tâche et sortir premiers et la tête haute du difficile groupe F, ils devront battre le Borussia devant son "mur jaune", après leur match nul arraché à la dernière minute contre Newcastle le 28 novembre (1-1).

"C'est un match qu'on veut jouer pour le club, pour notre carrière. Cela peut nous lancer dans cette compétition pour le reste de la saison", a lancé mardi le capitaine Marquinhos, de retour de blessure. "Si je pensais que cette équipe n'avait pas le caractère pour s'imposer, je serai resté à la maison", a-t-il assuré.

Deuxième de son groupe avec deux défaites à l'extérieur (4-1 à Newcastle, 2-1 à Milan), le PSG doit éviter le pire contre les Allemands, déjà qualifiés: une élimination si tôt en C1 ne s'est encore jamais produite depuis 2011 et la prise de contrôle des Qataris.

Finir 3e de groupe et être reversé en Ligue Europa serait un échec, d'autant plus que le BVB devra jouer avec plusieurs absents, blessés (Nmecha, Ryerson) ou suspendu (Emre Can).

"Suivre nos plans"

Ce scénario plongerait le PSG dans une crise avant même l'arrivée de l'hiver: même si le club compte sur lui sur le long terme, le crédit de Luis Enrique serait entamé, et la question de l'avenir de Kylian Mbappé, libre de signer dans un nouveau club dès janvier, reviendrait en force.

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et le défenseur Achraf Hakimi (R) à l'entraînement à la veille de la rencontre de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, le 12 décembre 2023 à Dortmund. AFP

"Le plus important, c'est de suivre notre plan, ne pas céder à la pression. Si vous ne voulez pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club", a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, précisant que Gonçalo Ramos était malade et incertain mercredi.

Face à leur destin européen, les Parisiens ont-ils vraiment les moyens d'enfin réaliser un match référence loin du Parc des princes, ce qui ne leur est encore jamais arrivé depuis le début de la saison, ni en Ligue des champions ni en Ligue 1?

Une telle performance remonte même à très longtemps en phase de poule en C1: depuis 2012, les Parisiens ont constamment perdu chez les "gros", Porto, Lisbonne, Munich, Liverpool, Madrid, Barcelone, City, Arsenal et Naples, à part en 2020 à Old Trafford contre Manchester United (sans public) et face à la Juventus Turin (déjà éliminée) l'année dernière.

Avec une victoire, les Parisiens pourront finir en tête du groupe, devant Dortmund, et pourront terminer sereinement l'année 2023, quel que soit le résultat de Newcastle à Saint James' Park face à l'AC Milan.

En cas de défaite en revanche, les Parisiens, qui ont deux points d'avance sur Newcastle et le Milan, devraient compter sur un match nul entre les deux autres équipes du groupe pour passer.

Enfin, en cas de match nul en Allemagne, le Paris SG se qualifierait pour les huitièmes de finale uniquement si Newcastle ne bat pas le Milan AC.

L'absence de Dembélé: "pas une excuse"

Moins bon à l'extérieur, le PSG, qui devrait être soutenu par environ 3.000 supporters, devra en plus faire sans Ousmane Dembélé, suspendu.

Le Français, le joueur qui "déséquilibre le plus au monde" selon son entraîneur, manquera à l'attaque parisienne et au couloir droit. Il pourrait être remplacé par le Coréen Lee Kang-in dont la relation avec Achraf Hakimi est moins complice qu'avec Dembélé, créant moins d'élans offensifs, même si les compositions de Luis Enrique sont souvent inédites.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique en conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, le 12 décembre 2023 à Dortmund. AFP

"Cela ne peut pas être une excuse. Je ne vais jamais me plaindre de l'absence d'un joueur", a répondu Luis Enrique.

Son absence va en tout cas modifier la dynamique de l'attaque parisienne, comme en début de match face à Nantes samedi, avec un Kylian Mbappé positionné dans l'axe comme contre Le Havre le week-end précédent. La superstar parisienne, souvent accusée de ne pas porter suffisamment son équipe dans les grands matches, sera en tout cas attendue au rendez-vous en Allemagne.

Il existe aussi quelques points positifs sur lesquels peuvent s'appuyer les Parisiens: les retours de blessure du capitaine Marquinhos et du milieu français Warren Zaïre-Emery.

Avec ces bonnes nouvelles, les coéquipiers de Mbappé essayeront de se sortir du piège du groupe F. Et de filer en huitièmes, presque comme si de rien n'était.