C1: PSG, Barça et Arsenal favoris, rien est joué entre le Bayern et l'Inter

Le PSG, le Barça et Arsenal arrivent parfaitement lancés pour leur quart de finale retour de Ligue des champions, respectivement face à Aston Villa, à Dortmund et au Real Madrid, seule la rencontre entre le Bayern et l'Inter restant totalement indécise.

Après avoir écarté Liverpool (0-1/1-0, 4 t.a.b. 1) au tour précédent, la virevoltante équipe parisienne semble plus forte que jamais pour son voyage mardi (21h00, GMT+2) à Birmingham face à Aston Villa.

Les hommes de Luis Enrique, qui ont largement dominé l'équipe d'Unai Emery à l'aller dans le jeu et au score (3-1), ont pu préparer le match retour tranquillement ce week-end, sans jouer une rencontre de championnat décalée à la semaine prochaine.

Les coéquipiers de la pépite Désiré Doué ont une occasion en or d'atteindre une quatrième demi-finale en six ans, et une deuxième en deux saisons pour Luis Enrique, qui a réussi à insuffler une cohésion et une force mentale inédites à Paris sous l'ère qatarienne.

Le Barça, dix ans après ?

L'attaquant de Barcelone Robert Lewandowski lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund, le 9 avril 2025 à Barcelone AFP

"Cette équipe nous fait espérer que cette année nous atteindrons la finale de la Ligue des champions", a d'ailleurs confié à l'AFP l'ancien joueur parisien Javier Pastore (2011-2018), car le PSG "a des jeunes joueurs qui seront les meilleurs du monde dans les cinq ou dix prochaines années".

Le même soir, le FC Barcelone, l'autre grand favori de la compétition, peut valider facilement son ticket pour le dernier carré après sa démonstration la semaine dernière (4-0) en Allemagne.

Porté par son trio d'attaque Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski, le Barça de Hansi Flick a étrillé le Borussia Dortmund de Niko Kovac, coach des Jaune et Noir depuis décembre - le premier a été l'adjoint du second au Bayern en 2019 -.

Et si c'était la bonne année pour le Barça, qui n'a plus remporté la Ligue des champions depuis dix ans, tant son jeu d'attaque domine tout sur son passage en Europe ?

Les joueurs d'Arsenal fêtent leur troisième but sous le regard de Kylian Mbappé, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid, le 8 avril 2025 à Madrid AFP

Pour Arsenal, la tache semble un peu plus ardue malgré un avantage de trois buts (3-0) - dont deux coups-francs exceptionnels de Declan Rice - car ils affronteront le Real Madrid mercredi (21h00, GMT+2) à Santiago-Bernabeu.

Les joueurs de Carlo Ancelotti, adeptes de scénarios improbables et incroyables en Ligue des champions, sont capables de se relever d'une telle claque et de renverser une telle situation.

Mais pour cela, les trois stars Kylian Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham devront davantage courir, faire plus de replis défensifs et mieux se trouver lors des phases offensives.

Au même moment se jouera mercredi soir la rencontre qui reste la plus indécise de ces quarts de finale retour: l'Inter face au Bayern à San Siro après la courte victoire des Italiens mardi dernier (2-1) à l'Allianz Arena. Cette affiche fut d'ailleurs la finale en 2010 remportée par les Italiens (2-0).

Harry Kane (d) lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern et l'Inter Milan, le 8 avril 2025 à Munich AFP

Mais les Munichois, qui n'avaient plus perdu chez eux en Ligue des champions depuis quatre ans, sont très motivés par la perspective d'une finale dans leur stade le 31 mai: "Si on joue de la même façon la semaine prochaine, évidemment que l'on peut renverser le match", avait assuré l'attaquant munichois Harry Kane.

Programme des quarts de finale retour (en heures locales, GMT+2)

. Mardi

(21h00) Aston Villa (ENG) - Paris SG (FRA)

Dortmund (GER) - FC Barcelone (ESP)

. Mercredi

(21h00) Real Madrid (ESP) - Arsenal (ENG)

Inter (ITA) - Bayern Munich (GER)