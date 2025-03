C1: Raphinha et Yamal régalent et envoient le Barça en quarts

Les Barcelonais Raphinha (d) et Lamine Yamal irrésistibles ors de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Benfica (3-1), le 11 mars 2025 à Barcelone

Porté par ses deux irrésistibles gauchers, Raphinha et Lamine Yamal, le FC Barcelone, endeuillé par le décès de son médecin Carles Minarro samedi, lui a offert le plus beau des hommages en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec la manière mardi contre Benfica (3-1).

Les joueurs catalans, très émus lors de la minute de silence précédant la rencontre, ont dédié ce succès à leur ancien docteur, décédé brutalement à 54 ans samedi avant le match de Liga contre Osasuna, finalement reporté.

Emmenés par leur prodige Lamine Yamal, 17 ans, devenu le plus jeune joueur à marquer et donner une passe décisive dans le même match en C1, les hommes d'Hansi Flick, vainqueurs à l'aller 1-0, ont fait plus que confirmer leur avantage, signant une nouvelle prestation offensive de haut vol pour retrouver les quarts pour la deuxième saison consécutive.

Leur parcours s'était arrêté en quart, un soir d'avril 2024, face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, laissant aux supporters barcelonais un goût d'inachevé, que les coéquipiers de Jules Koundé tenteront d'effacer, soit face à Lille, soit face à Dortmund. L'objectif étant de retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 2019.

Lamine Yamal intenable, Raphinha létal

Le Brésilien Raphinha qui a contribué à la qualification du FC Barcelone pour les quarts de finale de la Ligue des champions face à Benfica (3-1), le 11 mars 2025 à Barcelone AFP

Sur la pelouse du stade olympique de Montjuic, le club blaugrana, qui rêve toujours de retrouver son rang parmi les grands d'Europe après des années de désillusions en C1, a activé le mode rouleau-compresseur et rapidement pris les devants pour s'éviter une nouvelle déconvenue.

Inarrêtable sur son aile droite, Lamine Yamal a lancé la fête avec un festival de dribbles et de feintes avant de trouver son compère brésilien Raphinha, létal du plat du pied gauche au second poteau pour ouvrir le score (11e, 1-0).

Le défenseur argentin Nicolas Otamendi, 37 ans, a cru relancer les Portugais dans la partie d'un coup de tête sur corner en profitant d'un marquage catalan trop lâche (13e, 1-1), mais Yamal, dans un grand soir, est ressorti de sa boîte pour redonner l'avantage aux Blaugranas d'une frappe enroulée sublime du gauche (27e, 2-1).

Déjà décisif lors de la victoire héroïque (5-4) en phase de poules à Lisbonne, et à l'aller (1-0), le Brésilien Raphinha, l'homme des grands rendez-vous du Barça cette saison, a conclu un contre fulgurant emmené par le latéral espagnol Alejandro Balde d'un tir croisé du gauche (42e, 3-1), signant son onzième but en dix rencontres de C1.

L'attaquant polonais Robert Lewandowski (C) lors de la qualification du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions aux dépens de Benfica (3-1), le 11 mars 2025 à Barcelone AFP

Le Polonais Robert Lewandowski, meilleur buteur d'Europe avec 34 unités, a cette fois manqué de justesse dans le dernier geste pour participer à la nouvelle démonstration collective barcelonaise, terminée dans la gestion à cinq jours d'une autre rencontre décisive dans la course au titre en Liga, sur la pelouse de l'Atlético Madrid.

Hansi Flick et ses hommes, dont le chemin vers la finale paraît plus ouvert que leurs concurrents, pourront d'ici-là attendre sereinement leur prochain adversaire, qu'ils connaitront mercredi soir, au terme de Lille-Dortmund au stade Pierre-Mauroy.