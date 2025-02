C1/Monaco: Breel Embolo devant le défi de sa saison à Lisbonne

L'attaquant monégasque Breel Embolo, infatigable combattant, a manqué l'orgie offensive contre Nantes (7-1) samedi en championnat, mais à Lisbonne mardi, il mènera l'attaque de Monaco en quête de qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, malgré la défaite à l'aller (1-0).

Au Stade de la Luz, Monaco devra se passer de son capitaine Denis Zakaria, de Vanderson, et de Moatasem Al-Musrati, suspendus, mais aussi d'Aleksandr Golovin, Folarin Balogun, Jordan Teze et Sougountou Magassa, blessés. La présence d'Embolo, expérimenté international suisse (73 sélections, 15 buts), sera donc essentielle. A 28 ans, lui qui dispute sa troisième saison en Principauté, est un leader ambitieux et important.

Après avoir été gravement blessé à un genou en août 2023, puis avoir repris la compétition en mars dernier, Embolo est enfin en pleine possession de ses moyens physiques. "Cela fait un an que je me suis +fait+ les croisés, expliquait-il récemment. J'ai eu la chance de revenir vite et d'enchaîner avec l'Euro, ce qui a écourté ma préparation estivale. Mais je suis bien. Même si après une telle blessure tu réfléchis plus dans les duels, et si ton corps se protège, je suis à 100% sur le terrain."

Mercredi dernier, sa capacité à défier Nicolas Otamendi l'a confirmé. Pourtant, Embolo n'a pas été assez dangereux. Si l'attaquant ne se définit "pas que par les buts", il "conçoi(t) les critiques". "Le club a des ambitions élevées, moi aussi, soutient-il. Quand ça marche moins bien, les joueurs d'expérience doivent montrer le chemin. J'en fais partie. C'est normal qu'on me regarde plus."

La pression sied à Embolo, qui compte enfin rivaliser avec les plus grands. Actuellement cependant, il lui manque "quatre ou cinq buts pour donner plus de consistance" à sa saison. Avec seulement cinq buts inscrits (dont un seul en C1) et sept passes décisives en 30 matches disputés avec l'ASM, toutes compétitions confondues, il souhaite faire mieux. Mais "le plus important quand j'entre sur le terrain, c'est que mon équipe gagne", recadre-t-il.

"Ils ont peur de nous"

Défaits 1-0 sur leur pelouse par Benfica à l'aller le 12 février 2025, Monaco et Breel Embolo ont l'obligation de créer l'exploit au match retour à Lisbonne pour poursuivre en C1 AFP/Archives

Or, Monaco a perdu à Louis-II à l'aller. Le retour au Stade de Luz sera donc l'occasion d'une revanche, le vrai défi de sa saison. Monaco a perdu deux fois à domicile contre les Lisboètes (3-2, en phase de ligue le 27 novembre, 1-0 mercredi). Mais il assène: "Je crois en nous", pressé de se mesurer à armes égales après deux oppositions en infériorité numérique.

Au terme de chacune des défaites, Embolo a pesté contre l'arbitrage. "Quand tu cours à 10 contre 12, c'est difficile", soufflait-il d'ailleurs en novembre. "Contre une équipe qui ne semble pas forcément au-dessus", il sent Monaco en mesure "de renverser la situation".

"C'est notre ambition", clamait-il dès mercredi soir. "Ils ont du respect pour nous. Ils ont peur de nous. Ils connaissent nos qualités. A 11 contre 11, on contrôlait la rencontre. Je ne les ai pas trouvés meilleurs que nous sur ces deux matches. Ils ont beaucoup de qualités. Mais avec de l'intensité, du pressing et nos qualités offensives, on peut leur faire mal."

Embolo s'engage donc dans le match le plus important de sa carrière monégasque. Ce match pourrait même conditionner la suite de leur collaboration, établie actuellement jusqu'en juin 2026.

"Après une année perdue à cause de ma blessure, j'essaie de rattraper les matches ratés, d'être important pour l'équipe, et d'atteindre nos objectifs communs, conclut-il. Je sais ce que j'ai ici, je m'y sens à l'aise. Quand on débutera les discussions, on verra ce que ça donnera. On a encore du temps. Je ne me mets pas de pression. Ça ne dépend pas uniquement de moi." Mardi soir, beaucoup, toutefois...