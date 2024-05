C3: Leverkusen reste invincible et va en finale contre l'Atalanta Bergame

Mené 2 à 0 complètement contre le cours du jeu par l'AS Rome, le Bayer Leverkusen a renversé la demie retour de la Ligue Europa pour arracher le match nul (2-2) jeudi soir à domicile, et se qualifier pour la finale.

Le 22 mai prochain à Dublin, les hommes de Xabi Alonso, toujours invaincus cette saison toutes compétitions confondues, affronteront les Italiens de l'Atalanta Bergame, qui ont dominé l'Olympique de Marseille (3-0) dans l'autre demi-finale en Italie.

Trois jours plus tard, le Bayer Leverkusen disputera son 53e et dernier match de la saison, au stade olympique de Berlin en finale de la Coupe d'Allemagne, en apothéose d'une saison déjà exceptionnelle avec le premier titre de champion d'Allemagne du club assuré dès la 29e journée, et avec cette incroyable série.

Le rêve d'un triplé historique est toujours possible, pour un club qui n'avait remporté qu'une Coupe d'Allemagne en 1993 et une Coupe de l'UEFA (ancêtre de la Ligue Europa) en 1988 avant cette saison.

La Roma a cru tenir les prolongations après avoir mené 2-0 à Leverkusen grâce à deux pénalties de son milieu argentin Leandro Daniel Paredes, jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa. AFP

Jusqu'à présent, le Werkself (le "onze de l'usine", surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) n'a pas perdu un seul de ses 49 matches de la saison (32 en championnat, 5 en Coupe et 12 en C3), avec 40 victoires et 9 matches nul.

Jeudi soir, dans sa BayArena pleine à craquer (30.210 spectateurs), Leverkusen s'est fait une énorme frayeur, en étant mené au score après une grosse heure de jeu sur deux penalties concédés par Jonathan Tah (40e) et Adam Hlozek (63e), tous deux transformé par Leandro Paredes.

Stanisic préserve l'invincibilité

Cette ouverture du score est venue contre le cours du jeu. Leverkusen s'est créé les plus franches occasions, entre six et sept, Exequiel Palacios frappant le poteau (39e), le gardien de la Roma Mile Svilar sauvant son équipe d'une magnifique double parade face à Jonas Hofmann et Adam Hlozek (39e), sur une action avec six joueurs de Leverkusen dans la surface romaine.

Avec le second penalty marqué par Paredes, les compteurs étaient remis à zéro, après la victoire 2-0 des coéquipiers de Granit Xhaka à l'aller il y a une semaine au stade olympique de Rome.

Le défenseur Burkinabé du Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba (maillot noir) aux prises avec l'attaquant iranien de la Roma Sardar Azmoun, lors de la demi-finale retour de Ligue Europa jeudi à Leverkusen. AFP

La délivrance est finalement venue sur un corner tiré par Alejandro Grimaldo à la 83e minute. Sur une sortie approximative, sa seule erreur de la sortie, Svilar est venu percuter son défenseur Smalling. La balle est retombée sur Mancini, qui a marqué contre son camp pour requalifier Leverkusen à moins de dix minutes de la fin de la rencontre.

Mais c'était insuffisant pour les joueurs de Xabi Alonso qui se sont fixés comme objectif de finir la saison invaincus. Alors que la Roma a tout tenté pour décrocher une prolongation inespérée, c'est le Croate Josip Stanisic qui a égalisé dans la septième minute du temps additionnel.

C'est la 16e fois cette saison que Leverkusen marque au-delà de la 90e minute, un record en Europe. En Ligue Europa, ils avaient déjà arraché l'égalisation face à Quarabag en huitième de finale aller, et la victoire en huitième de finale retour.

Il reste désormais quatre matches au Bayer Leverkusen pour réaliser la saison parfaite: deux en championnat à Bochum dimanche et contre Augsbourg dans dix jours, puis la finale de la Ligue Europa le 22 mai à Dublin contre Bergame et la finale de la Coupe d'Allemagne trois jours plus tard contre Kaiserslautern, pensionnaire de deuxième division.