C3: Liverpool attend Toulouse avec une tête de leader

Le joueur de Liverpool Diogo Jota célèbre son but lors de la rencontre face à l'Union Saint-Gilloise à Anfield, à Liverpool, le 5 octobre 2023

Liverpool a poursuivi sa marche en avant en Ligue Europa, jeudi contre l'Union Saint-Gilloise (2-0) à Anfield où des remplaçants habituels ont pu se montrer en confortant la première place du groupe E, trois semaines avant la réception du dauphin Toulouse.

Les Reds n'ont pas forcé leur talent pour se défaire de l'actuel leader du championnat de Belgique, trop limité pour inquiéter le club anglais, habitué des grands soirs européens.

Ils l'ont emporté sur un but avant la pause de Ryan Gravenberch (44e), le premier inscrit par le milieu néerlandais depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich, et un autre de Diogo Jota (90e+2) avant le coup de sifflet final.

Liverpool poursuit sa série victorieuse sur la scène continentale, démarrée en Autriche contre Linz (3-1) lors de la première journée. Toulouse, son dauphin avec quatre points, tentera de troubler sa quiétude le 26 octobre à Anfield.

L'entraîneur Jürgen Klopp a choisi jeudi de reposer quelques cadres au coup d'envoi, comme Virgil Van Dijk et Dominik Szoboszlai, de relancer un Ibrahima Konaté en manque de compétition récemment, sans pour autant sacrifier ses ambitions.

Il suffisait de regarder la ligne d'attaque alignée, un trident piquant avec Mohamed Salah, Darwin Nunez et Jota.

Rotation maximisée

L'ouverture du score est pourtant l'oeuvre d'un milieu de terrain.

Gravenberch a converti une jolie contre-attaque, avec sept maillots rouges à l'abordage et partie d'une relance rapide d'Alisson Becker. Le gardien brésilien a servi Trent Alexander-Arnold, le capitaine du soir s'est appuyé sur Nunez avant de lâcher une lourde frappe, relâchée par le gardien et exploitée tranquillement par le néo-Red.

"Je pense que c'était de loin le meilleur but de ma carrière", en a-t-il rigolé au micro de TNT Sports. "Peu importe (la manière), un but est un but", a dit celui qui n'en n'avait inscrit qu'un seul durant son unique saison au Bayern.

C'est le premier du Néerlandais de 21 ans sous le maillot de Liverpool, qu'il a rejoint au dernier jour du mercato d'été, avec une étiquette de remplaçant dans le dos. A chaque fois que Klopp l'a titularisé, il s'est montré décisif par un but ou une passe.

Jeudi, Gravenberch était aligné dans un entre-jeu composé uniquement de doublures, en compagnie de Wataru Endo et Harvey Elliott, comme la semaine dernière lors de la victoire 3-1 contre Leicester (2e division) en Coupe de la Ligue.

Son entraîneur allemand sort conforté dans sa stratégie, dans laquelle la Premier League prend une place considérable. Liverpool est quatrième, à deux points du leader Manchester City, avant d'aller affronter dimanche Brighton, un gros poisson du championnat.

"Je déteste penser au match d'après, mais (...) on devait agir de manière différente" cette fois car "deux attaquants" seront absents ce week-end, a justifié Klopp, en référence à la suspension de Curtis Jones et la blessure de Cody Gakpo.

Ala mi-temps, Nunez, Salah et Wataru sont sortis, remplacés par Jones, Luis Diaz et Alexis Mac Allister. Cela a permis au milieu argentin d'affronter pendant quarante minutes son frère Kevin, défenseur de l'Union SG.