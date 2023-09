C3: Marseille face à l'Ajax pour conjurer la crise, Toulouse renoue avec l'Europe

La déception de l'attaquant marseillais Vitinha (c) et de ses coéquipiers après le nul contre Toulouse, le 17 septembre 2023 au Stade Vélodrome

Un Olympique de Marseille en grave crise de gouvernance va tenter de reprendre le fil de sa saison sur le terrain face à l'Ajax à Amsterdam jeudi en Ligue Europa, tandis que Toulouse retrouve l'Europe face à l'Union Saint-Gilloise et Rennes face au Maccabi Haïfa.

Les Olympiens étaient déjà déçus de ne pas participer à la Ligue des champions comme la saison passée, où ils avaient frôlé la qualification en huitièmes de finale mais avaient été éliminés sur un but tardif de Tottenham.

Désormais, les Marseillais vont avoir besoin de courage pour arriver à se concentrer et gagner le match contre l'Ajax Amsterdam prévu à 21H00.

Le Toulousain Logan Costa (g) à la lutte avec le Marseillais Jordan Veretout, le 17 septembre 2023 au Stade Vélodrome AFP/Archives

Il était déjà difficile sur le papier: le demi-finaliste de la C1 2019 est l'équipe la plus prestigieuse du groupe B, même si l'OM devrait aussi avoir fort à faire avec le jeu léché de Brighton (5e de Premier league), et pourquoi pas aussi, vu leur état de forme actuel, avec l'AEK Athènes.

Mais en plus, les joueurs marseillais sont à leur corps défendant pris dans la tourmente de la direction, secouée par une réunion avec des supporters lundi et dont l'une des premières conséquences est la démission de leur entraîneur Marcelino.

Aubameyang, Ndiaye et leurs coéquipiers risquent de pâtir de cette confusion et de ne pas être en mesure de s'épanouir sur le terrain, jeudi. Ils pourraient être dirigés depuis le banc par un intérimaire, Jacques "Pancho" Abardonado, ancien joueur de l'OM et membre du staff olympien.

Rennes à la relance

Le moment sera vraisemblablement plus joyeux pour l'équipe que les Marseillais ont été incapables de battre dimanche au Vélodrome. Toulouse, avec son déplacement en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise (18H45), renoue avec une compétition européenne, 14 ans après sa dernière participation à cette échelle.

Les Rennais Ibrahim Salah et Warmed Omari après un but du premier contre Lille, le 16 septembre 2023 à Rennes AFP/Archives

Les Toulousains, qualifiés grâce à leur victoire historique en Coupe de France, pourront crânement jouer la qualification, partageant certes le groupe E avec Liverpool, favori de la compétition, mais aussi avec les modestes Autrichiens du Linzer ASK.

Rennes a pour sa part hérité d'un groupe très homogène avec le Panathinaïkos - fossoyeur des ambitions marseillaise de Ligue des champions au troisième tour préliminaire en août -, Villarreal et le Maccabi Haïfa.

Les hommes de Bruno Genesio, qui viennent d'enchaîner quatres matches nuls en Ligue 1, recevront le club israélien à 18H45 avec l'objectif d'enfin gagner. La saison dernière, les Rennais avaient terminé deuxièmes de leur groupe avant d'être éliminés par le Shakhtar Donetsk aux tirs au but lors des barrages.