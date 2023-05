CAF-Arabie Saoudite, les dessous d’un accord historique

Par TV5MONDE

La Confédération africaine de football a signé un accord de coopération et de développement avec la Fédération saoudienne de football. Ce partenariat d’une durée de cinq ans témoigne à la fois des besoins financiers de la CAF et des ambitions diplomatiques de la puissante monarchie pétrolière.