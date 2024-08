Cameroun : Cindy Ngamba, la boxe poings levés

La salle de l'Arena Paris Nord est pleine. Un groupe de la délégation olympique des réfugiés ne cesse d'encourager Cindy Ngamba face à la Canadienne Tammara Thibeault dans ce 8ᵉ de finale des moins de 75 kilos. Le combat est âpre. La boxeuse camerounaise vient de perdre le premier round, aux points. Progressivement, le public ne cesse de scander son nom : "Cindy, Cindy..."

La championne met le bleu de chauffe et touche son adversaire au visage au troisième et dernier round. Le match est plié.

Le public m'a encouragé, m'a poussé. Ma famille est venue me voir. Ils étaient là pour moi. La présence de la délégation des réfugiés était importante pour moi. Cindy Ngamba au micro de TV5MONDE.

Porte-drapeau de la délégation olympique des réfugiés

La boxeuse camerounaise remporte ce premier tour dans le tournoi olympique. "J'ai perdu le premier round mais le public m'a encouragé, m'a poussé. Ma famille est venue me voir. Ils étaient là pour moi. La présence de la délégation des réfugiés aussi était importante pour moi", confie Cindy Ngamba, à la sortie de son combat, au micro de TV5MONDE. La championne vise la médaille d'or. Son ambition est légitime. Dans sa catégorie, elle domine la boxe outre-manche. Elle est triple championne du Royaume-Uni.

Image Description Cindy Ngamba face à la Canadienne Tammara Thiebault ce 31 juillet. Crédits AP

Formée à la boxe au Royaume-Uni

Mais comment cette athlète camerounaise est devenue le porte-drapeau de la délégation olympique des réfugiés ? Pourquoi ne concourt-elle pas pour son pays, le Cameroun ? Son histoire est singulière. Née à Douala en 1998, la capitale économique du Cameroun, Cindy Ngamba quitte son pays à l'âge de 11 ans. Ses parents espèrent une vie meilleure. En Angleterre, traitée de garçon manqué, elle est victime de harcèlement. À l'âge de 15 ans, elle s'essaie à la boxe à la grande surprise de sa fratrie. Ce sport sera une reconstruction pour elle.

Cindy Ngamba esquive une attaque de la canadienne Tammara Thiebault.

Les choses ne sont pas faciles pour Cindy Ngamba au Royaume-Uni. Pendant de nombreuses années, elle vit en situation irrégulière. Elle évite de peu l'expulsion vers le Cameroun. À force de ténacité et de détermination, elle obtient enfin un statut de réfugiée. La mort dans l'âme, elle ne peut pas s'entraîner ni vivre au Cameroun comme elle le désirerait ; Cindy Ngamba est homosexuelle. Dans ce pays d'Afrique centrale, il n'y a pas de place pour cette orientation sexuelle. Être homosexuelle ou lesbienne peut coûter la prison, selon le Code pénal camerounais.

L'homosexualité passible de prison

Au Cameroun, les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont illégales et passibles de peines allant de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

"Il faut croire en vous, faire preuve de détermination. Et on peut avancer", nous confie la jeune femme, mêlant français et anglais à l'accent londonien de Clapham. Interrogée sur la question des droits des personnes LGBT au Cameroun, la boxeuse a conscience que sa vie peut être une source "d'inspiration pour tous et pour les réfugiés."

Cindy Ngamba a construit sa victoire dans le troisième round. AP

La popularité de Cindy Ngamba émerge au moment où la propre fille du président du Cameroun, Paul Biya, vient de rendre public son homosexualité, suscitant un choc dans le pays. Le 30 juin, Brenda Biya avait publié, le dernier jour du mois des fiertés, une photo d'elle avec de sa compagne, une mannequin brésilienne, en train de s'embrasser.

L'histoire de Cindy Ngamba et celle de Brenda Biya peuvent-elles mettre fin à la criminalisation de l'homosexualité au Cameroun ? À l'écoute du simple nom de Biya, le visage de la jeune boxeuse se ferme. Elle tourne les talons et s'éloigne en silence. Fin de l'entretien. La première boxeuse de l'équipe des réfugiés est désormais concentrée sur sa compétition.