Cameroun : Joel Embiid, du volley-ball à star de la NBA

Joël Embiid évolue au poste de pivot au sein de 76ers de Philadelphie. Le Camerounais vient d’être consacré par les journalistes sportifs américains “meilleur joueur de basket au monde”, en anglais MVP (“Most valuable player”).

Il est le deuxième africain à décrocher ce titre convoité après le Nigérian Hakeem Olajuwon en 1994. Joel Embiid a commencé sa carrière tardivement pour un athlète de haut niveau. “Il a été découvert par Luc-Richard Mbah, un joueur camerounais, alors qu’il avait 16 ans. À l’époque, il était de tradition que les joueurs africains, lorsqu’ils rentraient au pays, organisent un stage pour voir s’il y a des talents locaux. Embiid s'inscrit à ce stage et Luc-Richard Mbah a tellement été impressionné qu’il l’a fait s'inscrire à l’université dans laquelle il était lui-même allé”, explique Robin Piette, journaliste sportif indépendant.

À l’origine, le jeune athlète camerounais n’avait pas pour objectif de devenir le roi du basket. “Il a vraiment découvert ce sport assez tard. À la base, il était destiné à faire une carrière dans le volley-ball. Il était plutôt doué mais sa découverte du basket a tout changé. Lorsqu’il a été repéré, son talent a impressionné tout le monde”, souligne Robin Piette.

De Yaoundé à la Floride

Joel Embiid quitte donc sa terre natale et Yaoundé pour les États-Unis. Le jeune homme s’installe en Floride. “Au départ, l’adaptation est difficile car il est francophone et ne parle pas anglais. Et surtout, il n’a pas de formation de basket-ball à proprement parler. Il ne connaît pas les mouvements tactiques etc. mais très rapidement tout le monde comprend que c’est un phénomène”, précise Robin Piette.

Joel Embiid s’est illustré par ses performances durant ses années universitaires : “Il est impressionnant, il bat tous les records. Tout le monde pense qu’il va être numéro 1 de draft (ndrl : il s’agit d’un événement où les meilleurs joueurs venus du monde entier peuvent être sélectionnés par les équipes de la NBA) . En 2013, il doit s’inscrire à la draft mais il se blesse et ne peut concourir qu’un an plus tard. Il est choisi par son équipe, Philadelphie, en 3e position”, indique Robin Piette.

Le Cameroun au sommet du basket mondial

Avant Joel Embiid, Ruben Boumtje-Boumtje a été le premier camerounais drafté par une équipe de la NBA. Aujourd’hui, l’ancien pivot des Trail Blazers de Portland observe avec émotion l’évolution de Joel Embiid : “Avoir été le premier Camerounais à jouer en NBA est un grand honneur et voir Joel Embiid remporter ce prix est une fierté, pour l’Afrique en général et pour le Cameroun en particulier. Cela permet de mettre en avant la qualité du jeu développé sur le continent.”

Ruben Boumtje-Boumtje (maillot 44) bloque un tir de Troy Hudson d'Orlando Magic, samedi 15 décembre 2001, à Portland. AP/Brian Hendrickson

Joel Embiid a appris entouré de ses coéquipiers la nouvelle. Dans une vidéo partagée par les Sixers, l’émotion du Camerounais transparaît. Ses camarades rieurs sont fous de joie.

Plusieurs sportifs africains et en particulier camerounais s'illustrent sur les parquets des championnats aux États-Unis et en Europe. “Le niveau des joueurs africains s’est élevé. En NBA, on retrouve aussi le Camerounais Pascal Siakam qui est une autre star du basket. Avoir des joueurs africains dans les équipes devient de plus en plus courant. Au cours des années 2000, la NBA s’est internationalisée. Sur le continent africain, il y a de plus en plus de camps où les jeunes talents sont repérés. Les États-Unis vont de plus en plus rechercher des talents à l’extérieur. Preuve en est, aucun des six derniers titres de MVP ne sont américains”, analyse Robin Piette.

En route vers les JO 2024 ?

La suite de la carrière de Joel Embiid s’annonce prometteuse. En plus de sa nationalité camerounaise, le sportif a acquis en 2022 les nationalités américaine et française. De quoi attiser les convoitises des deux sélections à tout juste un an des Jeux Olympiques de Paris.

“ Il est peu probable qu’il porte le maillot du Cameroun car il y a l’objectif des Jeux olympiques de 2024. Officiellement, il ne s’est jamais exprimé sur ce sujet. L’année dernière, son père à indiqué que la France l'avait approché pour qu’il porte les couleurs du pays. Il y a des chances qu’il fasse les démarches pour jouer pour l’équipe de France, qui se prépare à l’accueillir. L'entraîneur français s’est d’ailleurs exprimé dans ce sens et Joël Embiid connaît des joueurs français qui évoluent en NBA”, raconte Robin Piette.

Pour Ruben Boumtje-Boumtje, ancien joueur international camerounais, la décision de jouer pour une équipe nationale reviendra à l’athlète. “Pour nous Joel Embiid est un enfant du Cameroun et le restera. Il fera lui-même ses propres choix sportifs et c’est respectable. Joel est une fierté pour son pays, le Cameroun et pour toute l’Afrique” affirme Ruben Boumtje-Boumtje.

À 29 ans, Joel Embiid est en passe de devenir un modèle pour de nombreux jeunes : “Le voir gagner ce trophée est une source d’encouragement pour les jeunes. Cela les pousse à continuer à travailler pour atteindre le niveau de la NBA. Je pense que cela va également ouvrir d’autres portes aux enfants qui sont intéressés par le sport et leur montrer qu’ils peuvent devenir des basketteurs de haut niveau” , affirme Ruben Boumtje-Boumtje.

Avec ses 2.13 mètres et ses 127 kilos, Joel Embiid est à la croisée des chemins. Son immense talent devrait lui permettre d’affronter les plus grands défis sportifs.