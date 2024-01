CAN 2023 : Cameroun contre Sénégal, un choc annoncé et beaucoup de railleries des deux côtés

Les sélectionneurs camerounais et sénégalais, Rigobert Song et Aliou Cissé.

"On reste les Lions Indomptables avec plus d'étoiles (cinq, pour cinq CAN remportées, NDLR), et l'impression d'être toujours au-dessus de tout. Demain ça va se confirmer", a lancé "Rigo" avec un large sourire en conférence de presse de veille de match.

Le Sénégal n'a battu qu'une fois le Cameroun à la CAN, en 1990 en phase de poule. Les Lions Indomptables ont remporté les trois autres, dont la finale 2002 (0-0, 3-2 aux t.a.b.).

A une question d'un journaliste lui rappelant le quart de finale à Dakar remporté 1-0 par les Camerounais, Song a encore plaisanté: "L'histoire ne trompe jamais, ça va être la continuité de l'histoire que vous avez dite".

"Le Cameroun aime ce genre de confrontation, on n'a aucune crainte, au contraire nous pensons que jouer le Sénégal c'est mieux pour nous", ajoute Song, qui était capitaine de l'équipe de 2002 contre Aliou Cissé, qui portait le brassard dans l'autre camp.

"L'heure n'est plus trop à parler", a conclu plus sérieusement le coach des Lions Indomptables, tenus en échec par la Guinée (1-1) au premier match. "On n'a plus le droit à l'erreur. Demain vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale de Cameroun, quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles".

"On vous connaît"

Un supporter sénégalais lors du match contre la Gambie le 15 janvier 2024 à Yamoussoukro. AP Photo/Sunday Alamba

Face aux questions de journalistes camerounais qui rappelaient ce passé, Aliou Cissé a joué le jeu. "Au Sénégal, nous sommes un peuple qui ne parle pas beaucoup, très humble", a-t-il lâché dans un grand sourire.

"Vous êtes +le continent+", a-t-il éclaté de rire en prenant un accent camerounais. Les Camerounais aiment s'appeler "le continent" depuis quelques années, ont expliqué des journalistes de ce pays.

"On vous connaît", a poursuivi Cissé, toujours sur un ton léger. "Nous avons énormément de respect pour le Cameroun, il ne faut pas trop parler, (le match) c'est bientôt, nous saurons. Nous l'aborderons avec la sérénité que +le continent+ nous connaît, mais avec la détermination de continuer notre chemin".

"Nous on n'a jamais été revanchard" a assuré le sélectionneur champion d'Afrique en titre. "Nous sommes deux grosses équipes, deux grands d'Afrique qui ont toujours offert au continent (africain, NDLR) des grands joueurs".

"Et puis revanche de quoi?" a-t-il poursuivi. "Oui, le Cameroun nous a battus en 2002 au Mali, mais on est allé gagner la CAN au +continent+..." Le match est lancé.