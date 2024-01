CAN 2023 : le premier tour en chiffres

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

Avant le début de la phase à élimination directe, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur et distribuons les bons et les mauvais points en dressant le bilan chiffré des 36 matchs du premier tour.

1



Comme les premières qualifications de la Mauritanie et de la Namibie pour le deuxième tour d'une Coupe d'Afrique. Contre l’Algérie, les Mourabitounes ont fait d'une pierre deux coups : grâce à leur premier succès (1-0) à la CAN après 8 matchs infructueux, ils ont assuré leur qualification pour la phase a élimination directe, après avoir échoué à le faire en 2019 et en 2021. Un double coup de maître qui doit beaucoup à la science tactique du sélectionneur Amir Abdou, qui est un récidiviste : le Franco-Comorien avait déjà réussi pareil exploit avec les Comores, il y a deux ans au Cameroun. La Namibie a fait aussi bien en prenant un point contre le Mali (0-0), après avoir surpris la Tunisie et subi la loi de l'Afrique du Sud (4-0). Les mauvaises séries continuent en revanche pour le Mozambique (2 nuls et 1 défaite), la Tanzanie (2 défaites et 1 nul) et la Guinée-Bissau (3 défaites, premier zéro pointé des Djurtus en quatre participations). Ces trois équipes devront encore patienter pour décrocher une première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique.



1



C’est aussi la première fois que le Sénégal fait 3 sur 3 ne phase de poules d’une CAN. Avec 8 buts inscrits contre 1 encaissé, les champions d'Afrique ont réussi une phas de poules irréprochable, particulièrement si on la compare au démarrage poussif d'il y a deux ans au Cameroun. Un obstacle inattendu à ce stade de la compétition se dresse maintenant sur la route des Lions de la Teranga, avec le pays organisateur. Qualifiés sur le gong, les Éléphants ont retrouvé vie après s'être vus éliminés. Auront-ils la vigueur du miraculé ? Avant cette rencontre couperet dans la capitale, Yamoussoukro, les cartes sont rebattues. Même s'ils n'ont guère présenté de failles pendant le premier tour, les coéquipiers de Sadio Mané ont des raisons de se méfier d'un rebond ivoirien.



2



L'édition 2023 est la deuxième consécutive à voir l’Algérie et le Ghana éliminés dès la phase de groupes et sans aucune victoire. En 2021, les Fennecs ont glané un point et en 2023, deux points. Le Ghana a fait l'inverse (un en 2021, deux en 2023). Pour ces deux équipes qui n'obtiennent plus de résultats en rapport avec les talents dont regorgent leurs effectifs, les mêmes mêmes causes ont produit les mêmes effets, avec le limogeage des deux sélectionneurs, Djamel Belmadi et Chris Hughton. Le Ghana va connaître son troisième changement de coach en trois ans, tandis que l'Algérie a décidé de mettre fin à une ère commencée à l'été 2018 et d'abord couronnée d'éclatants succès, au premier rang desquels la CAN 2019 sur le sol de l'ennemi égyptien. Ces deux grands pays de football ne devront pas se tromper au moment de choisir les successeurs.



4



Contre la Guinée-équatoriale, la Côte d’Ivoire a subi sa plus large défaite en Coupe d’Afrique des Nations. Elle n’avait jamais perdu un match de phase finale sur une marge de 4 buts jusqu'alors, même en 1984 pour sa première CAN à domicile (avec déjà deux défaites au premier tour). Après une victoire tranquille contre la Guinée-Bissau (2-0), le pays-hôte a déraillé face au Nigeria (0-1), avant de s'effondrer contre un Nzalang Nacional sans pitié. Deux longues soirées d'attente ont alors commencé, jusqu'à la délivrance : une victoire du Maroc sur la Zambie (1-0), qui assurait aux coéquipiers de Seko Fofana, auteur du premier but le plus rapide de l'histoire du tournoi (4e minute) une place en huitièmes de finale. Si les Éléphants ont donc réussi à passer par un trou de souris, les pachydermes poursuivront leur route sans Jean-Louis Gasset. Le technicien français a quitté son poste de sélectionneur et laissé les commandes à son ex-adjoint, Emerse Faé. Secondé par Guy Demel, un autre ancien international, l'ancien milieu de terrain de Nantes et de Nice va commencer son intérim par un choc de géants d'Afrique de l'Ouest, contre le Sénégal à Yamoussoukro.



5



Bourreau des Ivoiriens avec un triplé, l'attaquant équato-guinéen Emilio Nsue (photo) termine la phase de groupes avec 5 buts. Le sociétaire d'Intercity CF en troisième division espagnole est le deuxième joueur à réaliser une telle performance à ce stade de la compétition depuis l’Ivoirien Laurent Pokou (7 buts en 1970). Un signe ?



15



Deuxième du groupe A, le Nigeria a atteint la phase à élimination directe lors de chacune de ses 15 dernières participations à la Coupe d’Afrique des Nations (soit depuis 1984). Il s'agit de la plus longue série du genre dans l’histoire de la compétition.



89



Comme le nombre de buts inscrits durant la phase de poules, soit en moyenne 2,5 buts par match. La Guinée équatoriale termine meilleure attaque avec 9 buts, devant le Sénégal (8) et le Cap-Vert (7). Le bonnet d'âne la pire défense se partage entre la Gambie, le Mozambique et la Guinée Bissau qui ont encaissé 7 buts. Trois matchs seulement se sont terminés sur un score vierge (0-0). Tous se sont joués le dernier jour : Namibie-Mali, Tanzanie-RD Congo et Tunisie-Afrique du Sud. Avec 115 cartons jaunes distribués et 4 cartons rouges, le fair-play n'a en revanche pas toujours été au rendez-vous.