CAN 2023 : l'équipe type du tournoi

La CAN 2023 s'est terminée dimanche par la victoire de la Côte d'Ivoire devant son public. Un troisième sacre continental pour les Éléphants au terme d'une trente-quatrième édition unanimement considérée comme un grand cru. Retrouvez l'équipe type des meilleurs joueurs à s'être illustrés un mois durant, tels que le Nigérian Ola Aina et l'Ivoirien Simon Adingra.

L'équipe type de la CAN 2023 (4/4/2)

Gardien de but : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Latéral droit : Ibrahim Diakité (Guinée)

Défenseur central : William Troost-Ekong (Nigeria)

Défenseur central :Chancel Mbemba (RD Congo)

Latéral gauche : Ola Aina (Nigeria)

Milieu offensif droit : Ryan Mendes (Cap-Vert)

Milieu défensif : Teboho Mokoena (Afrique du Sud)

Milieu défensif : Franck Kessié (Côte d'Ivoire)

Milieu offensif gauche : Simon Adingra (Côte d'Ivoire)

Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria)

Attaquant de pointe : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire)

Ronwen Williams a fait son entrée dans le cercle des grands gardiens africains à l'occasion de cette trente-quatrième édition.En 7 matchs, le portier des Mamelodi Sundowns a gardé sa cage inviolée à 5 reprises, encaissé 3 buts et réalisé 20 arrêts. Pas très grand (1m84), ce gardien bondissant et complet est aussi entré dans l’histoire du football mondial en étant le premier à arrêter quatre tirs au but sur cinq lors d’une séance en compétition internationale. Cet authentique spécialiste de l'exercice aura sorti 6 tirs au but en 3 séances, dont deux lors de la petite finale face à la RDC. Cela valait bien la récompense du meilleur gardien de but de la CAN.Entré en jeu à la place d'Antoine Conte lors du premier match de poule face au Cameroun (1-1), Ibrahim Diakité n'est plus sorti du onze titulaire de la Guinée par la suite en enchaînant les prestations convaincantes. Particulièrement rayonnant en huitièmes de finale face à la Guinée équatoriale, l'enfant du Stade de Reims délivre un amour de passe décisive, un centre parfait converti en but par Mohamed Bayo, au bout du temps additionnel. Même si le Syli national buta ensuite sur la RD Congo, son jeune latéral droit (20 ans) aura brillé.L'événement est tellement rare qu'il mérite d'être souligné : c'est un défenseur qui a été désigné meilleur joueur de la CAN 2023. Ce "MVP" de la compétition, c'est William Troost-Ekong. Auteur de trois buts dans la compétition, deux penaltys plus l'ouverture du score en finale contre la Côte d'Ivoire, le capitaine des Super Eagles a aussi et surtout commandé avec calme et expérience un trident défensif longtemps sans faille, complété par le rugueux Semi Ajayi et le véloce Calvin Bassey. Le coup parfait n'est pas passé loin pour le joueur du PAOK Salonique et ses coéquipiers.Le nom de Chancel Mbemba a d'abord émergé durant cette CAN 2023 pour son altercation avec le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, au terme de la deuxième journée du groupe E. Mais sur la durée, on a heureusement surtout l'excellent défenseur central. En mission pour les Léopards, le sociétaire de l'Olympique de Marseille a disputé l'intégralité des minutes de la compétition (660) et il s'est montré décisif en quarts de finale contre la Guinée (3-1) par une superbe frappe en angle fermé, synonyme d'égalisation et de retour sur les rails de la qualification.Replacé dans un couloir devant une défense à trois après la première journée de la phase de poules, Ola Aina aura été l'un des grands gagnants du réajustement tactique opéré par le sélectionneur José Peseiro. Rompu à cette organisation à 3 défenseurs axiaux depuis son long passage au Torino, l'actuel sociétaire de Nottingham Forest a évolué avec un égal bonheur dans le couloir droit et le couloir gauche. Son tir au but raté contre l'Afrique du Sud est resté sans conséquence et ne vient pas altérer le bilan d'un des meilleurs spécialistes du poste sur le continent.Tout vient à point à qui sait attendre. Présent avec le Cap-Vert depuis la première participation du petit archipel à la CAN en 2013, Ryan Mendes a cette année en Côte d'Ivoire enfin ouvert son compteur en phase finale, face au Mozambique, avant de signer sur penalty face à la Mauritanie le but de la qualification, historique, pour les quarts de finale. Du haut de ses 34 ans et 66 sélections, le joueur du Fatih Karagümrük en Süper Lig turque incarne les valeurs du collectif sans faille des séduisants Requins Bleus.Performant à la récupération, juste dans les transmissions et l'orientation du jeu, Teboho Mokoena a été l'un des grands artisans du superbe parcours de l'Afrique du Sud, médaillée de bronze de cette trente-quatrième édition. D'un coup franc magistral, il signe contre le Maroc le but qui entérine la qualification des Bafana Bafana pour les quarts de finale. Face au Cap-Vert, ses 120 minutes solides contribuent à ramener son pays dans le dernier carré de la CAN après plus de vingt années d'absence. Ce pilier des Mamelodi Sundowns est aujourd'hui suivi en Angleterre.Comme la Côte d'Ivoire, Franck Kessié a vécu deux tournois en un seul. Emprunté et sans impact dans un milieu de terrain inopérant sous la direction de Jean-Louis Gasset, l'ancien de l'AC Milan a d'abord fait un tour sur le banc avec son successeur Emerse Faé. Relancé ensuite dans un schéma plus adapté à ses qualités, le milieu tout terrain s'est mué en patron. Deux fois buteur sur penalty contre le Sénégal face à son coéquipier de club Edouard Mendy, la "Panthère de Zebizekou" a mis ses griffes sur tous les adversaires des Eléphants, avec en point d'orgue ce but égalisateur sur corner qui changea la face de la finale et de la CAN.Désigné meilleur jeune de la compétition, Simon Adingra a pris son mal en patience avant d'éclabousser le tournoi de sa classe. Appelé malgré sa blessure contractée dans son club (Brighton) peu avant le début de la CAN, le jeune ailier a été l'un des éléments de la (re)conquête ivoirienne au second tour. Celui qui a connu sa première sélection il y a moins d’un an, le 17 juin 2023, s'est montré déterminant en quarts de finale en égalisant in extremis, puis en demies et en finale avec deux passes décisives, mais aussi six passes clés et cinq dribbles réussis sur neuf tentés.Certes, Victor Osimhen n'a pas remporté la CAN 2023, échouant en finale. Certes encore, l'attaquant du Napoli n'y a marqué qu'un seul but, face à la Guinée équatoriale en phase de poules. Mais on se souviendra aussi du reste, de tout le reste, tout ce travail titanesque au service de l'équipe : en défense quand il fallait donner un coup de main, au milieu pour prêter main forte à la récupération, ou le long du terrain pour haranguer le public. Passeur décisif pour Lookman contre le Cameroun en huitièmes, inlassable combattant contre l'Angola et l'Afrique du Sud, le capocannoniere manqua logiquement un peu de gaz en finale.Dans cette équipe de miraculés qu'est la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller incarne mieux que nul autre cette capacité à marcher au bord du précipice sans jamais chuter. Unique buteur et héros de la demi-finale contre la RD Congo, le joueur du Borussia Dortmund récidive en finale et permet aux Eléphants de prendre un avantage qui s'avèrera décisif sur le Nigeria (2-1). Arrivé blessé à la CAN, celui qui a vaincu le cancer a su revenir au meilleur des moments pour porter son équipe jusqu'à un troisième sacre continental.