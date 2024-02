CAN 2023 : Nwabali - Williams, le choc des mondes

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

5 minutes de lecture

Le Nigeria et l'Afrique du Sud s'affrontent mercredi en demi-finales de la CAN 2023. Ce choc entre anciens vainqueurs de l'épreuve mettra aux prises deux gardiens de but qui évoluent dans des clubs de PSL, la prospère élite sud-africaine : Stanley Nwabali avec les sans-grade de Chippa United dans les rangs des Super Eagles et Ronwen Williams avec les prestigieux Mamelodi Sundowns du côté des Bafana Bafana. Un match dans le match entre deux portiers aux trajectoires très contrastées. Portraits croisés.