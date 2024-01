CAN 2023 : quel programme pour les huitièmes de finale ?

Samedi 27 janvier : l'affiche Nigeria-Cameroun

Les huitièmes de finale s'ouvrent ce samedi 27 janvier à Bouaké avec un derby d'Afrique australe. L'Angola, surprenant premier du Groupe D, affronte la Namibie qui a terminé troisième du groupe E. Pour les Angolais, c'est une première apparition en 2e phase depuis 2010 où, à domicile, ils s'étaient hissés en quarts de finale. Pour les Namibiens, ce sera, pour le coup, une participation inédite aux huitièmes de finale. Une Namibie qui a terminé 3e du groupe E et dont on retiendra qu'elle a été l'un des bourreaux de la Tunisie, l'un des anciens vainqeurs de la CAN.

Un démarrage en douceur avant le gros choc au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan : Le Nigeria retrouve le Cameroun pour la plus belle affiche des 8e de finale.

Super Eagles et Lions Indomptables se sont affrontés trois fois en finale de CAN par le passé, et le Cameroun l'a toujours emporté (1984, 1988 et 2000). Cette année les quintuples champions d'Afrique n'ont pas été convaincants dans le jeu, mais ils ont toujours ce mental de guerrier qui leur a permis de renverser la Gambie (3-2) dans les dernières minutes.

Dimanche 28 janvier

L'Égypte est passée par la petite porte, et a perdu son leader Mohamed Salah, blessé, elle défiera la RDC de Mbemba à San Pedro. La Guinée Équatoriale a, pour sa part, confirmé son excellente CAN au Cameroun en remportant son groupe et essaiera contre la Guinée, au Stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan, de retourner en quart de finale comme elle l'avait fait il y a deux ans.

Lundi 29 janvier : le rescapé ivoirien contre l'ogre sénégalais

Repêchés miraculeusement ! Qui aurait cru lundi 22 janvier au soir que les Éléphants ivoiriens resteraient finalement dans la course ? Il aura fallu un alignement d'étoiles tout à fait hasardeux. On l'a dit et répété, les Ivoiriens peuvent remercier le Maroc, victorieux de la Zambie (1 à 0) dans la 3e journée du groupe F mais auparavant, il avait fallu un nul (2 partout) entre le Ghana et le Mozambique dans le groupe B ou encore une élimination de la Tunisie dans le groupe E.

Bref, on l'a dit, un miracle mais pas de quoi pavoiser. Au classement des 16 qualifiés, la Côte d'Ivoire pointe à la 16è place et aura, du coup, l'honneur d'affronter, en 8è de finale, le tenant du titre et véritable bulldozer de cette CAN : le Sénégal, vainqueur de ses trois matches et seule équipe créditée de neuf points à l'issue de la phase de groupes. Le match a lieu à Yamoussoukro.

Auparavant, deux belles équipes-surprises de cette CAN se seront rencontrées. Au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les "Requins Bleus" du Cap-Vert joueront leur 8e de finale contre les "Mourabitounes". Pour la Mauritanie, c'est une première à ce niveaux de la compétition même si son sélectionneur, Amir Abdou, ce n'est pas inédit : il y a deux ans, il avait déjà conduit les Comores en 8e.

Mardi 30 janvier

La dernière journée des huitièmes de finale débute par un derby ouest-africain. Le Mali affronte le Burkina Faso. Le premier a terminé en tête du très relevé groupe E (dont l'un des favoris, la Tunisie, a été sorti). Le Burkina Faso, pour sa part, a terminé deuxième d'une poule D qui a vu, elle aussi, une élimination-surprise, celle de l'Algérie.

Le dernier huitième, enfin, mettra aux prises deux anciens vainqueurs de la CAN : le Maroc (1976) et l'Afrique du Sud (1996).