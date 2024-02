CAN 2023 : sur les bancs, le retour des chaises musicales

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

6 minutes de lecture

Sur les 24 sélections engagés dans la CAN 2023, huit ont déjà changé de sélectionneur, et quelques autres pourraient suivre le même chemin dans les jours ou les semaines à venir. Si les grandes compétitions ont toujours été propices à une telle bougeotte, cette trente-quatrième édition du tournoi continental s'est avérée particulièrement dommageable pour les techniciens. Revue de détails.