CAN 2023 : une équipe du Maghreb gagnera-t-elle enfin en Afrique subsaharienne ?

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

5 minutes de lecture

Jamais en 33 éditions une équipe du Maghreb n'a remporté la CAN en Afrique subsaharienne. Classées parmi les meilleures du continent, le Maroc, demi-finaliste du dernier Mondial, l'Algérie et la Tunisie peuvent-elles vaincre la malédiction lors de cette édition 2023 en Côte d'Ivoire ? Éléments de réponse.

La question revient invariablement avant chaque phase finale organisée en Afrique subsaharienne : une équipe du Maghreb va-t-elle enfin gagner une CAN dans cette partie du continent ? Après trente-trois éditions et plusieurs changements de format, les trois équipes du Maghreb n'y ont décroché aucun des quatre trophées qu'elles ont remportés. Le Maroc s'est imposé au Soudan en 1976, l'Algérie l'a emporté chez elle en 1990 avant de récidiver en 2019 sur le sol égyptien, alors que la Tunisie a elle aussi été sacrée à domicile en 2004. Les résultats notoires des Lions de l'Atlas, des Fennecs et des Aigles de Carthage y sont plutôt rares. Le millésime 2021, il y a deux ans au Cameroun, avait davantage été marquée par l'échec cuisant de l'Algérie à défendre son titre, avec une sortie de route au premier tour, que par les parcours honorables du Maroc et de la Tunisie, éliminées en quarts de finale. Voilà qui contraste nettement avec l'Égypte : véritable équipe tout terrain, les Pharaons ont enlevé trois de leurs sept trophées en Afrique subsaharienne : au Burkina Faso en 1998, au Ghana en 2008 et en Angola en 2010.



Encore composée majoritairement de joueurs évoluant au pays, l'équipe la plus titrée du continent a longtemps bénéficié de cette ossature basée sur le duopole Al-Ahly-Zamalek et de l'expérience africaine des joueurs des deux grands clubs du Caire. De plus en plus basées sur les éléments binationaux, les trois équipes du Maghreb nécessitent un temps d'adaptation de plus en plus long aux réalités continentales. À commencer par les terrains, même si la CAF a relevé le niveau de ses exigences sur ce point, et le climat. « Vous venez d’Europe, où il peut faire très froid, pour disputer une compétition dans un pays où il fait 30°C, avec des matches joués en plein après-midi, avec un taux d’humidité élevé… C’est très difficile de s’adapter en quelques jours, déclarait récemment au quotidien Le Monde la légende algérienne Rabah Madjer,qui évoquait l'édition 1992 au Sénégal. Pour le premier match face à la Côte d’Ivoire (0-3), au bout de trente minutes, je respirais très mal, j’avais les jambes coupées, et je n’étais pas le seul dans ce cas. D’ailleurs, nous avions été éliminés dès le premier tour. »



L'Algérie, rachat ou reconquête ?



Conscient d'un tel risque, Djamel Belmadi a décidé que l'Algérie se préparerait au Togo, pays aux conditions météorologiques similaires à celles de la Côte d'Ivoire. Quelles sont cette année les chances des équipes du Maghreb, que le classement mondial FIFA place toutes les trois dans le Top 30 mondial ? Rudement secouée dans ses certitudes il y a deux ans au Cameroun, sortie dans la foulée de a course au Mondial par les Lions Indomptables au terme d'un barrage aller-retour dramatique, l'Algérie va présenter une équipe hybride, mélangeant trentenaires déjà sacrés en 2019 et jeunes pousses binationales, parmi lesquelles le gardien de but Anthony Mandrea, le latéral gauche Rayan Aït-Nouri et le milieu offensif Farès Chaïbi, ont le plus de chances d'être titulaires.



Arrivés il y a deux ans avec une étiquette de grand favori dans le dos, les Fennecs, opposés à l'Angola, au Burkina Faso et à la Mauritanie, font cette fois profil bas et préfère ne pas trop préciser l'objectif. « Nous avons des ambitions et les joueurs veulent faire quelque chose de grand et faire plaisir au peuple algérien. Notre mission est de donner de la joie au peuple. Nous allons faire le maximum pour y arriver », a déclaré le sélectionneur, estimant que le niveau de cette CAN serait « très élevé ». Les résultats obtenus par l'Algérie tout au long de l'année écoulée, avec notamment une victoire au Sénégal (0-1) et un nul en Égypte (1-1) lors de matchs amicaux, ont de quoi donner des idées à "Elkhedra" (l'équipe verte).



Le Maroc pour briser la malédiction



Régulière, la Tunisie ne fera pas davantage partie de la liste des favoris. Souvent placés mais jamais gagnants, les Aigles de Carthage restent sur une demi-finale et un quart de finale. Formation disciplinée et rigoureuse, l'escouade dirigée par Jalel Kadri se savent capables de bien faire malgré leurs manques offensifs. « On l'a confirmé au Mondial contre la France et le Danemark. Maintenant, on a encore un cap à passer dans la régularité surtout lorsqu'on doit confirmer dans le match d'après. Mais notre collectif peut nous faire déjouer n'importe quelle équipe », estimait fin novembre Slim Ben Othman, directeur sportif de la Fédération tunisienne de football. La Namibie, le Mali et l'Afrique du Sud, adversaires de la Tunisie dans le groupe E, sont prévenus.



Demi-finaliste du Mondial au Qatar, première nation africaine à atteindre ainsi le dernier carré d'une Coupe du monde, le Maroc ne coupe pas en revanche au qualificatif de grand favori de cette CAN 2023. Avec pour adversaires au premier tour la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie, les Lions de l'Atlas ne devraient pas trembler pour atteindre les huitièmes de finale. La route commencera ensuite à s'élever, mais cela n'effraye pas Walid Regragui.



« Plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date où on l'avait remporté, mais ce n'est pas une raison de se mettre la pression. On va y aller pour jouer notre football, pour donner le maximum et surtout pour ne pas avoir de regret », a déclaré le sélectionneur marocain, qui a le sens de l'histoire. « Ce qui est important c'est l'état d'esprit, on doit y aller en toute confiance pour dépasser la malédiction de la Coupe d'Afrique. » Celle-ci dure depuis 1976 pour le Maroc. Désigné pays organisateur de l’édition 2025, le royaume chérifien rêve d’y défendre un titre devant son public. Achraf Hakimi et ses coéquipiers savent ce qu’il leur reste à faire.