CAN 2025 : 16 billets à attribuer, du suspense au menu des deux dernières journées des éliminatoires

Les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 débutent ce mercredi sur les pelouses du continent. Seize tickets qualificatifs pour la phase finale au Maroc restent à attribuer. Découvrez les principaux enjeux de ces 48 rencontres chargées de suspense.

Par TV5MONDE

Image BackpagePix / Icon Sport

