CAN 2025 : au Ghana, l'état d'urgence est déclaré

Mal parti dans les éliminatoires de la CAN 2025, le Ghana joue déjà son avenir lors des troisième et quatrième journées lors du rendez-vous FIFA du mois d'octobre. Avant cette double confrontation face à la Sierra Leone, le pays s'inquiète pour ses Black Stars, en déclin depuis près d'une décennie.

