CAN 2025 : de l'inédit et du classique au menu des éliminatoires

Le compte à rebours a commencé pour la CAN 2025. La Confédération africaine de football a procédé jeudi au tirage au sort de cette trente-cinquième édition de l'épreuve, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Coup de zoom sur trois des douze groupes de ces éliminatoires.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

4 minutes de lecture