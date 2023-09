CAN 2025 et 2027 : Le Maroc et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie désignés, logique et nouveauté

La Confédération africaine de football a attribué l’organisation de la CAN 2025 au Maroc et celle de l’édition 2027 au ticket est-africain réunissant le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Quelles logiques sont à l'œuvre derrière ces choix, et quelles questions posent-ils ? Premiers éléments de décryptage.

La Confédération africaine de football a tranché. Réuni 27 septembre au Caire, le comité exécutif de l’instance panafricaine a désigné les pays hôtes des trente-cinquième et trente-sixième éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Annoncé par le président Patrice Motsepe, ce double choix mêle logique et surprise, puisque les heureux élus sont le Maroc, archi-favori désigné pour organiser l’édition 2025, et le ticket est-africain composé du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie, qui ont uni leurs forces pour accueillir celle de 2027.



Le Maroc, qui n'avait organisé la CAN qu'une seule fois, en 1988, a été retenu à l'unanimité pour l'édition 2025 après les retraits de l’Algérie, la veille, puis du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie. Déjà désigné pour l’édition 2015, le Maroc avait alors retiré sa candidature à quelques semaines du coup d’envoi de la phase finale, officiellement en raison de craintes liées à une éventuelle propagation du virus Ebola. Depuis ce contretemps, qui avait forcé la CAF à trouver une solution de repli (en Guinée équatoriale), le pays des Lions de l’Atlas s’est bien rattrapé, en organisant avec brio le CHAN 2018, la CAN de futsal en 2020, la CAN féminine en 2022 ou encore la CAN U23 cette année, et en servant de terre d'accueil à de nombreux pays contraints de recevoir sur terrain neutre faute de stade homologué.



Associés dans un « Pamoja Bid » (Pamoja signifie « ensemble » en langue swahili, ndlr) inédit, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont été désignés pour accueillir l'édition 2027. Une grande première pour ces trois pays d'Afrique de l'Est. « 18 pays sur 54 ont accueilli la CAN. Aucun de nos trois pays d'Afrique de l'Est ne l'a jamais accueilli. Notre tour est maintenant venu ! », s'est félicité Peter Ogwang, le ministre ougandais des Sports, sur le réseau social X. Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie essuiera les plâtres : il s'agira de la première phase finale à se dérouler dans trois pays, après les coorganisations Nigeria-Ghana en 2000 et Gabon-Guinée équatoriale en 2012.

La diplomatie sportive à l'œuvre

Mêlant logique et disruption, ces choix sont riches de sens en termes de diplomatie sportive. En désignant le Maroc, la Confédération africaine de football salue les efforts d'un pays modèle en matière de développement du sport. Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, ne s'y trompe pas. « Aujourd’hui, le Maroc, à l’unanimité africaine, sans le moindre débat, a l’honneur d’organiser la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est le couronnement d’un travail formidable mené par un Grand Roi. C’est aussi la meilleure récompense pour un peuple passionné de football », a estimé le très influent dirigeant, estimant qu'il s'agissait là d'une première étape avant sa suite logique, à savoir la candidature du Royaume chérifien pour accueillir la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.



Après une CAN en Afrique centrale (Cameroun), une autre à venir en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire) et enfin l'édition 2025 attribuée au Maroc, la désignation du ticket est-africain pour organiser celle de 2027, la Confédération africaine de football consacre un principe de rotation par sous-région : à chacune d'elle sa phase finale, et il n'y aura pas de jaloux. « Je suis heureux que notre engagement, qui permet à chacune des six zones composantes de la CAF d'accueillir une CAN, soit mis en valeur par l'attribution de l'édition 2027 au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda, membres de la zone CECAFA. La dernière fois que cette région a organisé le tournoi, c'était en 1976 en Éthiopie », a rappelé le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors de l'annonce des pays hôtes.

L'épineuse question du calendrier

Reste désormais à savoir à quelle date précise se dérouleront ces deux Coupes d'Afrique. Rappelons que la CAN 2021 s'est disputée début... 2022 au Cameroun, et que la CAN 2023 est programmée en début d'année... 2024 en Côte d'Ivoire. La CAN 2025 aura-t-elle donc bien lieu en 2025 ? Alors que le marathon des éliminatoires du Mondial 2026 débutera en novembre prochain et occupera une partie des dates FIFA des deux années à venir, organiser une phase éliminatoire de CAN impliquerait un calendrier très serré pour que la phase finale ait lieu en janvier-février 2025 au Maroc. L'épreuve pourrait, à l'image de l'édition 2019 en Egypte, se jouer en été. Seulement voilà, la première édition du Mondial des clubs nouvelle formule cher à Gianni Infantino doit se jouer en juin 2025. Prévue pour durer quatre semaines, cette nouvelle compétition verra la participation de quatre équipes africaines, et de nombreux internationaux africains sous les couleurs des 28 autres participants.



La CAN 2025 sera-t-elle programmée dans la foulée ? Ce n'est pas impossible, mais cela chargerait grandement un calendrier déjà bien rempli. On le voit, ces désignations comportent leur lot d'interrogations. L'une d'entre elles est relative aux infrastructures sportives des trois pays hôtes de l'édition 2027. Lors de la dernière fenêtre FIFA plus tôt ce mois-ci, seul le Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salam, était homologué. L'enceinte tanzanienne accueillera du reste la première rencontre de l'African Football League, entre le club maison de Simba et les Egyptiens d'Al-Ahly. Des infrastructures existent en nombre suffisant au Kenya et en Ouganda, mais elles doivent être remises aux normes. Pas le moindre des défis pour ces trois pays pratiquement novices en matière d'organisation de grandes compétitions.