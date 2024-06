CAN 2025 : les dessous d'un probable report

Destinée au départ à se jouer en période estivale, la CAN 2025, organisée par le Maroc, devrait se disputer plus classiquement durant les mois d'hiver sur les pelouses du Royaume. Derrière ce nouveau glissement, des jeux d'influence plus ou moins souterrains sont à l'œuvre. Décryptage.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

5 minutes de lecture