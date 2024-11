CAN 2025 : les éliminatoires en chiffres

Achevées ce mardi, les éliminatoires de la CAN 2025 ont été riches d’enseignements. Après le bilan par sous-régions, publié mercredi, jetons un dernier coup d’œil rétrospectif sur cette campagne avec l’analyse des chiffres de ces deux mois de sprint qualificatif.

Par TV5MONDE

Image BackpagePix / Icon Sport

