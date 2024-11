CAN 2025 : les éliminatoires redistribuent les cartes

Les éliminatoires de la CAN 2025 ont livré leur verdict. Si aucun pays ne disputera au Maroc sa première phase finale, ces six journées de compétition ont réservé bien des surprises, à commencer par les éliminations du Ghana et de la Guinée, et laissent apparaître une hiérarchie régionale chamboulée, l'Afrique australe supplantant l'Afrique de l'Ouest.

