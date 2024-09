CAN 2025 : les éliminatoires sont lancées, les premières tendances

Si les qualifications de la Coupe du monde 2026 forment en zone Afrique un marathon footballistique étalé sur trois saisons, celles de la CAN 2025 font plutôt figure de sprint, puisque "ramassées" sur les trois rendez-vous FIFA de l'automne avec 23 qualifiés au bout, qui rejoindront le Maroc, pays organisateur déjà détenteur de son ticket pour la phase finale. Les deux premières journées, disputées ces derniers jours, ont fourni les premières indications. Le point sur les premières tendances.

