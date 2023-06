CAN : 7 pays décrochent leur ticket pour la Côte d'Ivoire, le plateau se dessine

Par TV5MONDE

Image Imago / Panoramic

4 minutes de lecture

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 a livré son verdict. Avant les dernières rencontres, mardi, sept nouveaux pays ont décroché leur qualification pour cette trente-quatrième édition de l'épreuve, qui aura lieu en début d'année prochaine en Côte d'Ivoire.

Le tableau final de la CAN 2023, programmée début... 2024, commence à se dessiner. Outre la Côte d'Ivoire, qualifiée d'office en tant que pays organisateur (la compétition s'y déroulera du 13 janvier au 11 février prochain), six équipes (Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Maroc et Afrique du Sud) avaient déjà décroché leur ticket au terme de la quatrième journée des éliminatoires, en mars dernier. Sept autres l'ont composté en ce mois de juin lors de la cinquième, parmi lesquels de grands habitués : l'Égypte, finaliste sortante, a fait le nécessaire en disposant de la Guinée (2-1), sur le terrain neutre de Marrakech. Quant au Syli national, battu ensuite par le Brésil en amical (4-1), les hommes de Kaba Diawara peuvent néanmoins se qualifier en cas de résultat favorable entre l'Éthiopie et le Malawi, ce mardi. Longtemps tenu en échec par le Congo, le Mali est allé prendre à Brazzaville (0-2) les trois points qui lui offraient la qualification. Rejoint à Monrovia (Liberia) par la Sierra Leone après avoir pris deux buts d'avance grâce à Victor Osimhen, le Nigeria a attendu les ultimes secondes du temps additionnel pour en faire de même (2-3). A ces trois équipes d'Afrique de l'Ouest s'ajoute la Zambie. Faciles vainqueurs de la Côte d'Ivoire (3-0) sur leur pelouse (bosselée) de Ndola, les vainqueurs de l'édition 2012 retrouveront la phase finale neuf longues années après leur dernière participation.



Trois petites nations, apparues dans le concert continental lors de la dernière décennie, ont également fait le nécessaire pour être de la fête l'an prochain en Côte d'Ivoire. Après un galop d'essai concluant contre le Maroc en amical (0-0), le Cap-Vert s'est défait à Praia d'un Burkina Faso déjà qualifié (3-1). Mélange de jeunes pousses formées au Portugal et d'anciens déjà présents lors de la première campagne, en 2013, les Requins Bleus vont disputer leur quatrième phase finale. Ce sera aussi le cas de la Guinée-Bissau, qui a disposé de Sao Tomé et Principe (0-1). Les Djurtus enchaînent ainsi leur quatrième participation consécutive, sous les ordres du même sélectionneur, Baciro Candé. Enfin, la Guinée équatoriale s'enracine également dans le paysage. Victorieux à Malabo d'une Tunisie déjà qualifiée (1-0), le Nzalang Nacional jouera en Côte d'Ivoire la quatrième CAN de son histoire, et la deuxième consécutive en se qualifiant sur le terrain, les deux premières l'ayant été en tant que pays hôte (avec le Gabon en 2012, seul trois plus tard suite à la défaillance du Maroc). Un point suffira à la Gambie, en septembre face au Congo, pour rejoindre ce cercle des pays émergents, qu'intègrera aussi le Burundi et/ou la Namibie, versés dans le groupe du Cameroun.



Le Gabon tombe de haut



Si les douze groupes sont encore loin d'avoir livré leur verdict, c'est aussi parce que certaines équipes ont raté le coche. C'est le cas de la Centrafrique. En quête de leur première qualification pour une phase finale, les Fauves du bas-Oubangui pouvaient décrocher celle-ci en cas de victoire sur l'Angola, samedi sur le terrain neutre du stade de la Réunification de Douala. Battus (2-1) dans les dernières minutes d'une partie terminée en infériorité numérique, les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia devront aller chercher la qualification au Ghana, qui a également laissé passer sa chance de se qualifier ce mois-ci en se contentant d'un match nul à Antananarivo face à des Malgaches déjà éliminés mais visiblement pas résignés (0-0).



Le Gabon est tombé d'encore plus haut. C'est devant leur public, à Franceville, que les Panthères se sont inclinées contre la RD Congo (0-2), malgré le retour pour l'occasion des stars Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang. Dos au mur, les Léopards de Sébastien Desabre se sont montrés aussi rigoureux que réalistes, frappant à deux reprises, grâce aux premières réalisations en équipe nationale d'Aaron Tshibola puis de Fiston Mayele. La RDC revient ainsi à la hauteur du Gabon, qui ira jouer sa qualification en Mauritanie au mois de septembre. Une sacrée finale, au même titre que celle qui opposera, dans le groupe L, le Mozambique, vainqueur au Rwanda, et le Bénin, qui a pris un bon point contre le Sénégal (1-1). Pas de quoi s'inquiéter pour les champions d'Afrique, déjà qualifiés. Dans la même situation, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont eux atteint la côte... d'alerte en sombrant en Zambie (3-0). Nous y reviendrons.