CAN féminine 2024 : et les 12 équipes qualifiées sont...

Par TV5MONDE

Image CAF

3 minutes de lecture

Les éliminatoires de la CAN féminine 2024 ont livré leur verdict cette semaine. Outre le Maroc, pays hôte qualifié d'office, on retrouvera l'Afrique du Sud, tenante du titre, le Nigeria, neuf fois vainqueur par le passé, mais aussi des équipes qui font leur retour en phase finale, à l'image de l'Algérie et de la RD Congo. Revue de détails.