CAN: la Tunisie et le Mali se neutralisent (1-1)

L'attaquant malien Lassine Sinayoko (d) frappe et ouvre la marque contre la Tunisie, le 20 janvier 2024 à Korhogo

La Tunisie et le Mali ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, samedi à Korhogo.

Battue par la Namibie (1-0) lors de son premier match, la Tunisie reste en fâcheuse posture à la troisième place, avec trois longueurs de retard sur son adversaire du jour, premier (4 pts).

Lassine Sinayoko (10e) a ouvert le score pour le Mali et la Tunisie a égalisé dix minutes plus tard par Hamza Rafia (20e) lors d'une rencontre ouverte et très disputée.

Le nul n'arrange finalement ni les Aigles maliens, pas encore qualifiés, ni les Aigles de Carthage, dont le dernier match contre l'Afrique du Sud mercredi prochain s'annonce dramatique.

La Namibie, deuxième avec trois points, joue dimanche contre l'Afrique du Sud, quatrième et dernière après sa défaite inaugurale contre le Mali (2-0).

Le Mali, fortement soutenu par ses supporters venus en nombre au stade Amadou Gon Coulibaly, a ouvert la marque par l'attaquant de l'AJ Auxerre (L2) Lassine Sinayoko, qui s'est infiltré sur le côté gauche de la surface de réparation avant de tromper Bechir Ben Saïd d'un tir croisé à ras de terre (10e).

Le Tunisien Hamza Rafia (d) devant le Malien Amadou Haidara, le 20 janvier 2024 à Korhogo AFP

Loin d'être assommée, la Tunisie a logiquement égalisé dix minutes plus tard sur une action limpide: une reprise au point de penalty du milieu droit Hamza Rafia à la réception d'un centre de la gauche du défenseur de Caen (L2) Ali Abdi, après un beau relais avec Anis Ben Slimane (20e).

Le Mali, qui n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des nations (une seule finale en 1972 perdue contre le Congo 3-2), jouera sa qualification mercredi contre la Namibie.

La Tunisie, victorieuse de la CAN-2004 à domicile, avait éliminé le Mali en mars 2022 en barrages des qualification pour la Coupe du monde au Qatar (victoire 1-0 au Mali et 0-0 au retour en Tunisie).

Les Aigles maliens en sont désormais à dix rencontres d'affilée sans défaite.